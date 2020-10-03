Северное сияние в Санкт-Петербурге 2020: Как "ловить" и где смотреть редкое природное явление

Северное сияние в Санкт-Петербурге 2020 года / Фото: Александр Спиридонов

Чтобы увидеть красные, зеленые, желтые, фиолетовые и белые волны на небе северного сияния, не обязательно ехать далеко на север, в Мурманск или, например, в Норвегию. Это прекрасное природное явление можно увидеть в Северной столице и Ленинградской области. В конце сентября и начале октября 2020 года "сияшку", как его называют охотники за Авророй, видели и ловили в объективы фото и видеокамер в Карелии, Приозерском районе, Всеволожском и многих других. "КП-Петербург" решила узнать у профессиональных "хантеров", где и как можно увидеть северное сияние в Санкт-Петербурге в 2020 году.

Увидеть сияние можно во многих районах Ленобласти / Фото: Александр Спиридонов

ЧТО ТАКОЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Полярное сияние возникает благодаря тому, что частички солнечной плазмы сталкиваются с магнитосферой земли, и по линиям магнитного поля движутся в сторону полюсов земли, и сталкиваясь с молекулами азота и кислорода, светятся разными цветами. За полярным кругом встретить сияние можно чаще, даже когда скорость солнечного ветра не слишком высока и остальные показатели тоже.

Само сияние возникает по нескольким причинам - когда в сторону Земли смотрит корональная дыра, либо если в области солнечного пятна, произошел выброс корональной массы вещества. Причем эти выбросы бывают разные - бывает выброс небольшой со слабой скоростью солнечного ветра и сияет пусть и мощно, но без яркой динамики, а бывает мощная вспышка. И вот тогда, если она была обращена в сторону Земли, летит мощный поток солнечной плазмы с огромной скоростью, что вызывает северные сияния, наблюдаемые даже на юге.

Чаще всего его наблюдают осенью и зимой / Фото: Александр Спиридонов

ГДЕ СМОТРЕТЬ СЕВЕРНОЕ СИНЯЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНОБЛАСТИ

- Чтобы рассмотреть глазами сияние в Ленинградской области нужно уезжать от городской засветки и прочих объектов, которые подсвечивают горизонт. Например теперь рекламный шар на "Игоре" прилично высвечивает горизонт в районе Лемболовского озера и вплоть до Сосново, и мешает наблюдениям, - рассказал "Аврора хантер" Александр Спиридонов.

Таким сияние увидел Александр впервые / Фото: Александр Спиридонов

Александру 36 лет, он работает кладовщиком, но никогда не упускает возможности "поохотиться" за этим космической красоты природным явлением. Увлекся этим он всего год назад, однако за это время даже успел специально побывать в Мурманске.

- Бывает стоишь со штативом до 3-4 утра и смотришь за параметрами, чтобы не пропустить всплеск и снять что-нибудь красивое, - пояснил Александр.

Главное - наблюдать там, где нет засвета от города / Фото: Александр Спиридонов

Профессионалы и любители ориентируются на прогнозы на специальном сайте Aurora Hunters. Кстати, в ближайшие дни сияние будет 10-11 октября. Однако не факт, что его можно будет увидеть с земли.

География наблюдений в области огромная: пляж Ладожского озера в Приозерском районе, озеро в поселке Луговое, поле в Снегиревке, Лемболовское озеро, озеро в Токсово. Иногда поймать "светяшку" можно даже на пляже в Сестрорецке. Больше мест можно увидеть на специальной карте.

Главное - набраться терпения, запастись теплой одеждой, так как ночью бывает холодно, и чаем в термосе.

Вперед, на встречу приключениям / Фото: Александр Спиридонов

- Новичков часто берут с собой на машине бывалые ребята, которые общаются в специальных чатах и группах. У них можно все спросить, вам всегда ответят, - пояснил Александр.

Поэтому, чтобы увидеть одно из самых завораживающих явлений природы, надо просто собраться, взять фотоаппарат и отправиться на встречу приключений.