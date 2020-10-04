Следующий фильм от создателя «Обители зла» снимут в Санкт-Петербурге

Грядущие съемки в России стали для Миллы Йовович сюрпризом Фото: Скриншот с видео

Прославленный создатель серии кинофильмов «Обитель зла» с Миллой Йовович в главной роли, Пол Уильям Скотт Андерсон снимет один из следующих своих фильмов в Санкт-Петербурге. Об этом режиссер заявил на фестивале Comic Con Russia, представляя новую ленту «Охотники на монстров», которую успели доснять по одноименной игре до начала пандемии.

– Я только что – буквально сейчас – заканчиваю сценарий. Место действия – это Санкт-Петербург, – сообщил режиссер. – Это будет сюрприз для Миллы, нужно будет узнать ее мнение.

Любимая актриса и супруга Андерсона Милла Йовович, которая участвовала в фестивале вместе с мужей, была удивлена, что действие нового фильма пройдет в России – фактически, на родине актрисы (Милла появилась на свет в СССР, в Киеве).

– Я еще не читала сценарий, – призналась, смеясь в изумлении, артистка. – Но, учитывая, что я живу с режиссером в одном доме, мне трудно будет отказаться.

Детали сценария и возможные сроки работы над фильмом режиссер раскрывать не стал, но добавил, что жена часто рассказывает ему русские сказки, сюжеты которых его удивляют.

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