Агрегаторы подключат к системе «Безопасный город»: Как в Санкт-Петербурге с 2021 года будут работать такси

Такси Петербурга подключат к системе "Безопасный город". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До конца 2021 года в Санкт-Петербурге такси заработают по-новому – известные агрегаторы подключат к системе «Безопасный город». Правда, сами горожане разницы скорее всего не увидят, в том числе и в отношении стоимости перевозок. Вот только ездить станет спокойнее: ведь делается это в первую очередь для безопасности. «Комсомолка» разбиралась, что это за новшество и зачем оно нужно.

ЕХАТЬ ИЛИ НЕ ЕХАТЬ

ДТП с такси в городе, к сожалению, случаются очень часто. Так, только за первый месяц текущего года на дорогах Петербурга произошло 74 аварии с легковушками «извозчиков», в которых пострадали более десяти человек. Регулярно сотрудники ГИБДД проводят рейды по проверке такси. И ни одно из таких мероприятий не обходится без выявления нарушений. Среди них и неисправности авто, с которыми ездить запрещено, и отсутствие лицензии на услуги такси, и даже отсутствие самих прав у водителей! И именно для того, чтобы исключить работу нелегальных такси в Петербурге, их подключат к «Безопасному городу». Напомним, что система эта работает комплексно и представляет собой и видеонаблюдение, и контроль за ситуацией на дорогах, улицах и во дворах, и оперативное оповещение в случае ЧС. Когда к ней подключат такси, в базу будут поступать данные и о них.

Агрегаторы такси в Петербурге подключат к городской автоматизированной системе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Как рассказали в Комитете по транспорту, в городской автоматизированной системе будет видно местоположение автомобиля, а также его статус («свободен и принимает заказы», «занят без пассажира», «занят с пассажиром»). Кроме того, и сами сведения о транспортном средстве.

Для этого в городе собираются заключить соглашение с известными агрегаторами. В их числе сервисы «Яндекс.Такси», «Таксовичкоф», «Везет», «Gett», «Ситимобил», «Bolt». К слову, в конце сентября в Смольном с ними уже состоялась встреча, на которой и обсудили взаимодействие.

– Для нас важно быть частью системы «Безопасный город», – рассказала «КП-Петербург» представитель сервиса «Везет» Юлия Варламова. – Это поможет сократить рынок нелегальных перевозок и повысить безопасность поездок в такси. Кроме того, пассажиры смогут быстро проверить наличие лицензии на перевозки у автомобиля на официальных ресурсах властей.

КОНТРОЛЬ ЗА РУЛЕМ

И для города, и для горожан очевидны свои плюсы в такой работе с агрегаторами такси. Но есть они и у самих водителей, считает эксперт.

– Конечно, подключение к системе и дополнительный контроль за людьми, которые занимаются пассажирскими перевозками, необходим. И не только в плане безопасности пассажиров, но и самих таксистов. Ведь зачастую бывает, что и водителей грабят, избивают пассажиры-преступники, – считает руководитель общественной организации «За безопасность» Дмитрий Курдесов. – Ведь если что-то подобное случается, таксист бежит в первую очередь в полицию, то есть к государству, которое должно защищать. А у государства должны быть инструменты контроля за добропорядочностью и таксиста, и пассажира.

Поездки на такси в городе на Неве должны стать безопаснее. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кроме того, по словам Дмитрия Курдесова, было бы хорошо, если контролировать будут не только документы и разрешения, но и режим работы и отдыха. Ведь есть случаи, когда «бомбилы» набирают много заказов, и развозят пассажиров практически без перерывов. Если водитель буквально засыпает за рулем, риск ДТП в таких случая очень велик.

Один из главных вопросов для петербуржцев – не станет ли стоимость услуги такси выше. Как отмечают в компаниях, изменений особо не заметят ни пассажиры, ни сами водители (конечно, если они работают легально).

– Изменения коснутся, в основном, работы разработчиков. Их операционные ресурсы придется перенаправить с улучшения приложений для клиентов и водителей на интеграцию с системой «Безопасный город», в остальном же работаем в обычном режиме, – рассказал «КП-Петербург» операционный директор сервиса заказа такси «Таксовичкоф» Илья Байко, – Внедрение новой системы не должно повлиять на тарифы. Наши партнеры-перевозчики имеют лицензии, соответственно, принципиальных изменений в цене ждать не стоит.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Виктор Соловьев, председатель правления некоммерческого партнерства «Петербургское такси»:

– Глобально подключение к системе не решит проблему нелегального извоза. Я бы сказал, что это полумеры. Дело в том, что сейчас к агрегаторам можно подключиться через «левые» аккаунты, без каких-либо разрешений. Ведь мы не знаем, какие именно данные будут передаваться в систему. В Москве, например, будут вводить цифровой профиль таксиста. Это тоже стопроцентно не решит проблему, но по крайней мере, там будут идентифицировать именно личность водителя.