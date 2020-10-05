Санкт-Петербург стал первым в стране по смертности от коронавируса: Эксперты объяснили, почему

Санкт-Петербург бьет рекорды и по заболеваемости и по смертности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург вновь возглавил рейтинг городов и регионов России по смертности от новой коронавирусной инфекции. Причем как в процентном, так и в абсолютном выражении. По числу умерших Северная столица обогнала даже Москву, которая единогласно признается экспертами главным «очагом» заражения в России.

ЭПИДЕМИЯ В ЦИФРАХ

Согласно свежему отчету Росстата, в августе 2020 года в Санкт-Петербурге от коронавируса умерло 385 человек. Еще в 109 случаях SARS-CoV-2 вызвал тяжелые осложнения, которые стали для человека фатальными. Итого получаем в общей сложности 494 человека. Это меньше, чем в июне-июле, когда в Северной столице зафиксировали рекордный уровень смертности за последние 10 лет, но все равно немало. Для сравнения – в Москве в августе зарегистрировали 362 смерти от коронавируса и 435 – от вызванных им осложнений.

В августе в Санкт-Петербурге непосредственно от коронавируса умерло больше людей, чем в Москве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Та же картина повторится, если мы возьмемся оперировать процентами. 5 октября на 44 765 заболевших пришлось 3 073 смерти (это все, конечно, не за сутки, а с начала эпидемии) – или, другими словами, уровень смертности составил 6,86 %. Это самый высокий показатель в России. На втором месте находится Дагестан (4,67 %), на третьем – Новосибирская область (3,46 %). Москва, как это ни странно, болтается где-то в середине рейтинга – 1,75 %.

Бьет рекорды Санкт-Петербург и по более объективному (а значит, и более пугающему) показателю – количество смертей на 100 000 населения. 5 октября этот коэффициент у нас составил 57,4. У Москвы – 42,9. У Мурманской области – 29,9. На фоне всего этого молодцом выглядит Республика Башкортостан (1,0) и Ненецкий автономный округ, где смертей нет вообще.

Между тем эксперты, с которыми поговорила «Комсомолка», утверждают: ничего особо страшного не происходит. К нам не пришел «более злой» штамм вируса, и медицинская помощь в большинстве случаев оказывается в полном объеме и нужного качества. Причина рекордной смертности в другом.

ВОЗРАСТ И СИСТЕМА

- Для того, чтобы получить более объективную картину, нужно смотреть не на количество умерших вообще, а количество умерших отдельно в каждой возрастной группе, - констатирует эпидемиолог, научный сотрудник Университета Тампере и НМИЦ онкологии имени Петрова Антон Барчук. – Не секрет, что тяжелее всего болезнь переносят пожилые люди, у которых ослаблен иммунитет, и есть некие хронические заболевания. Между тем Санкт-Петербург – достаточно возрастной город, количество людей в возрасте у нас достаточно велико – во всяком случае оно точно больше, чем в Москве. На мой взгляд, именно это могло повлиять на статистику.

По словам другого эксперта, патологоанатома, профессора, доктора медицинских наук, специалиста по вирусным инфекциям Всеволода Цинзерлинга, еще одной причиной наших невеселых рекордов может стать разница подходов к постановке посмертного диагноза.

По словам экспертов, одна из главных причин - то, что в Северной столице живет много пожилых людей. А именно они тяжелее всего переживают заболевание коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я не исключаю, что в Санкт-Петербурге комиссия по летальным исходам ставит диагноз «коронавирус» более смело и более широко, нежели аналогичная комиссия в Москве, - отмечает Цинзерлинг. – Это объясняется чистым субъективизмом – что видит врач на вскрытии или в истории болезни, как он это интерпретирует и так далее. Особенно это касается сложных случаев, когда мы видим, как коронавирус присоединяется к какой-то еще тяжелой патологии – туберкулезу, ВИЧ и так далее. Поэтому я не могу с уверенностью заключать, что эта разница в цифрах действительно отражает реальную картину.

Чтобы окончательно разобраться в вопросе, мы направили официальный запрос в городской комитет по здравоохранению. На момент публикации материала ответ на него в редакцию не поступил.