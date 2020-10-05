Спецпроект «Комсомолки»: рассказываем об удивительных педагогах Ленобласти

В детстве школа - второй дом. Фото: Личный архив

Чем интересны эти образовательные учреждения, кем гордятся, какая у них главная миссия и планы на будущее, обо всем этом - в нашем материале.

Школа № 10, Выборг

ЗА ПАРТОЙ И НЕ ТОЛЬКО

В списке лучших образовательных учреждений региона занимает почетное место и школа № 10 в Выборге. Она начала свою работу в 1989 году, а сейчас там учатся более 1200 ребят. Стабильно школа показывает высокие результаты - это и достижения учеников в олимпиадах, и победы учреждения в проектах и конкурсах, и золотой состав педагогического коллектива.

- Думая о наших учениках, мы понимаем, что прежде всего атмосферу в школе создают учителя. Поэтому заботимся не только об учениках, но и об учителях, - рассказывает директор школы Ольга Лобанкова. - Мы стремимся давать высокий уровень образования нашим ученикам в комфортной среде и делаем больший упор на практичность образования и самостоятельность ребят. Создаем в школе новые образовательные пространства, вводим новые предметы, сотрудничаем с родителями.

Но насыщенная жизнь у детей не только за партами. Особенность этого общеобразовательного учреждения еще и в организации внеклассной работы.

- Мы стараемся раскрыть талант каждого ученика. На базе нашей школы работают секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, велоспорту, коллектив бального танца. Традиционно все праздники для учеников готовят сами школьники, - отмечает директор.

А вот особую известность во всем Северо-Западе школа получила, включившись в 2011 году в кадетское движение по направлению «Юный спасатель МЧС».

- Наши кадеты не раз одерживали победы в соревнованиях МЧС на региональном и всероссийском уровнях, обменивались опытом с кадетами из других школ, - добавляет Ольга Станиславовна.

Кстати, у школы № 10 в Выборге - одна из самых красивых территорий в Ленобласти, а ухаживают за ней сами ученики. Кроме того, у учреждения есть своя страничка в Инстаграме: там делятся кадрами школьной жизни, публикуют поздравления и важную информацию.

Школа № 2, Всеволожск

ПУТЬ К МЕЧТЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОЛИМПИАДЫ

Еще одна из лучших школ области - Средняя общеобразовательная школа № 2 во Всеволожске. Учреждение довольно юное (в прошлом году исполнилось 30 лет), но ему уже удалось покорить не одну вершину. И значимой среди них в школе считают олимпиадное движение.

- Начиная с младших классов наши ученики, опекаемые профессиональными наставниками, участвуют и побеждают в различных олимпиадах и конкурсах, вершиной которых является заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, - рассказывает директор Оксана Расторгина.

Учителя всегда гордятся достижениями своих подопечных. Фото: Личный архив

В школе тут же перечисляют: выпускник Станислав Купцов трижды выходил в финал олимпиады по астрономии и трижды становился его призером. А Сергей Овчинников дважды становился призером Всероссийской олимпиады по обществознанию. Александр Ковальчуков своими победами проложил путь в образовательный центр «Сириус». Ангелина Коваль заняла второе место на заключительном этапе олимпиады по русскому языку, а теперь изучает математическую лингвистику в СПбГУ. Лидер олимпиадного движения Анастасия Бочарова воплотила свою мечту, поступив на бюджет физического факультета МГУ. Выпускница прошлого года Анастасия Жаркетерова была победителем и призером регионального этапа сразу по шести предметам, а еще - призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по праву. Сейчас она обучается в РАНХиГС в Москве.

- И это победы только последних 5 лет! - добавляет директор. - Безусловно, все это талант и усердие наших учеников. Но нельзя забывать и о труде учителей. Все они честно выполняют свой долг и где-то лаской, а где-то строгостью подталкивают, вдохновляют детей ставить перед собой высокие цели и достигать их.

Школа № 2, Лодейное поле

ОНЛАЙН С ПОЛЬЗОЙ

Среди самых-самых школ области - и Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов. В прошлом учебном году ей, как и всем другим школам страны, пришлось столкнуться с дистанционкой из-за ситуации с коронавирусом. Однако этот непростой этап здесь обернули в свою пользу. И именно «дружбу» с современными технологиями в школе считают одним из своих преимуществ.

- Нам удалось создать школьную открытую цифровую информационно-образовательную среду, в которой комфортно и интересно учиться и учить, не ограничивая себя домашним пространством, а ощущая себя частью большого и дружного сообщества, - рассказывает директор школы Ольга Исакова. - Несколько лет мы развивались как центр дистанционного обучения Лодейнопольского района, а в настоящий момент участвуем в апробации регионального инновационного проекта.

Под руководством лучших директоров школы становятся лучшими в области. Фото: Личный архив

В режиме онлайн проводились не только уроки, но и родительские собрания, классные часы, внеурочные занятия и, конечно, педсоветы. За время дистанционки создали виртуальную школьную библиотеку и методический кабинет, готовились к новому учебному году и даже проводили повышение квалификации учителей. Как рассказывает директор, главный секрет - включить в процесс абсолютно всех участников школьной жизни. Тогда всеобщий онлайн станет хорошим инструментом образования.

- Групповая онлайн-коммуникация показала, что в ней возможны и командное решение задач, и системное управление, и взаимное обучение. А еще поддержка и помощь, позитивное влияние на внутришкольную культуру и сохранение отношений и традиций, - добавляет Ольга Анатольевна.

Лицей, Отрадное

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Дом 1 на улице Дружбы в городе Отрадное - это место, где царит особый мир. Здесь располагается лицей. За 21 год работы он зарекомендовал себя, как востребованное учебное заведение, где учащиеся получают уникальные и разносторонние знания: ученики углубленно изучают математику, физику, биологию, химию и информатику, участвуют в различных инновационных проектах (игровых интегрированных уроках, квестах, конференциях) и параллельно обучаются на Школьной цифровой платформе.

- Наша главная и отличительная черта - стремление индивидуализировать учебный процесс, - рассказывает директор лицея Алла Рудковская.

Директор Алла Рудковская поддерживает атмосферу особых взаимоотношений и традиций в лицее. Фото: Личный архив

В лицее создана атмосфера особых взаимоотношений и традиций: лицейский бал, своя газета, гимн, герб - ученая сова Софья. Особое внимание уделяется и профориентационной работе. С 1-го по 9-й класс педагоги и психологи проводят беседы, экскурсии, встречи, анкетирование, специальные уроки для ребят. Делается это, для того чтобы дети могли понять, что им интересно и чем бы они хотели заниматься после окончания школы.

Вместе с учениками набираются знаний и преподаватели. А их здесь немало - 39 человек.

- Быть учителем - значит не только учить, но и самому постоянно учиться, совершенствоваться, идти в ногу со временем. А главное - быть интересным своим ученикам, - уверяет Алла Рудковская. - Школьная жизнь вовлекает в водоворот событий, открытий, эмоций, отнимает силы, но и дает второе дыхание, вдохновляя на новые свершения.

Гимназия № 1, Никольское

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Одна из отличившихся - Никольская гимназия № 1 в Тосненском районе. В прошлом году она отметила полувековой юбилей.

Помимо учебного процесса, здесь активно развивают исследовательские и коммуникативно-творческие способности учеников. Ученики пополняют коллекцию школьного краеведческого музея, готовятся к историческим медиареконструкциям. Посещают образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз», детский и молодежный медиацентр «Вместе!», где пишут статьи для школьной газеты, снимают видеофильмы.

- Мы не делаем из них будущих журналистов. В центре занимаются и те, кто хочет связать свою жизнь с совершенно другими профессиями. Здесь ученики получают конкретные универсальные навыки, которые в дальнейшем позволят им быть конкурентоспособными на рынке труда, - поясняет педагог дополнительного образования Александр Осипов. - Тем более в эпоху соцсетей, дети должны и текст нормальный написать, и фотографию хорошую сделать, и видео снять.

Александр Григорьевич более 30 лет отдал журналистике, работал в разных изданиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он профессионал своего дела: учит ребят тому, о чем знает из собственного опыта.

Ближайшая медиареконструкция запланирована ко Дню народного единства. Фото: Личный архив

- Да у нас все такие, - с гордостью и теплотой отзывается о своих коллегах директор гимназии Нина Кожина. - Средний возраст педагогов - 40 лет. В этом учебном году к нам пришли еще девять молодых учителей.

Замечательные здесь и ученики. А их в гимназии 652. Несмотря на пандемию и остальные сложности, в прошлом учебном году все 12 выпускников, 3 из которых медалисты, поступили в вузы на бюджет.

Школа № 7, Волхов

К ПРОФЕССИИ - С ДЕТСТВА

Волховская средняя общеобразовательная школа № 7 - одна из старейших школ в городе Волхове, в 2018 году отметила свой 80-летний юбилей. За это время менялись ученики, учителя, директора, но неизменными остались традиции, которые здесь чтят до сих пор.

- Самые яркие - проводить культуротворческие праздники, ежегодную конференцию «Грани науки», - рассказывает директор Волховской средней общеобразовательной школы № 7 Галина Федотова. - Много сил и внимания уделяем патриотическому воспитанию: создан отряд юнармии, кадетский класс.

Галина Федотова много сил и внимания уделяет патриотическому воспитанию. Фото: Личный архив

Профориентация начинается здесь с 5-го класса. С нового учебного года в школе запустили программу краткосрочных курсов практической направленности по ественнонаучным предметам, математике, информатике.

На протяжении многих лет учреждение принадлежало железной дороге. Тесная связь с ней сохранилась и по сей день. На базе учебного центра РЖД работает кружок «Юный железнодорожник» для учащихся 6-8-го классов. В летнее время практические занятия проводятся на базе Малой Октябрьской железной дороги. Учащиеся пробуют себя в роли разных работников железнодорожных специальностей. А с 10-го класса ученики выбирают одно из трех направлений, которое им ближе: технологическое, естественнонаучное или социально-экономическое. Для учащихся, интересы которых выходят за рамки этих профилей, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты.

Яркая и насыщенная школьная жизнь увлекает ребят. Тому подтверждение прошлогодние выпускники: из 36 ребят 6 окончили школу с медалью. 5 из них поступили на бюджет в лучшие вузы Санкт-Петербурга.

Школа № 1, Кузьмоловский

ФАБРИКА ТАЛАНТОВ

Более 10 лет Кузьмоловской СОШ № 1 руководит ее выпускница и серебряная медалистка Наталья Борцова. Умниц и умников, которые на отлично оканчивают школу здесь немало: с момента открытия 129 золотых и серебряных медалистов. Некоторые из них после университета с удовольствием возвращаются в родные стены, чтобы делиться своими знаниями и умениями.

Наталья Борцова - выпускница той школы, которой руководит более 10 лет. Фото: Личный архив

- В школе работают 27 выпускников разных лет,10 педагогических династий. Наши учителя руководят районными методическими объединениями, являются членами муниципальных олимпиадных комиссий, экспертами комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, региональными экспертами ОГЭ И ЕГЭ, преподают в вузах Санкт-Петербурга, - обращает внимание директор Кузьмоловской СОШ № 1 Наталья Борцова.

Из стен Кузьмоловский школы выходят и талантливые спортсмены. Достаточно назвать олимпийского чемпиона по волейболу Максима Михайлова и звезд спортивного ориентирования - Константина Серебряницкого, Сергея Горохова и Аллу Тепереву.

Становятся успешными они неслучайно. Учреждение создает отличные условия для обучения школьников, которых сейчас 1324 человека. Дает им возможность показать себя и добиться больших успехов уже в столь юном возрасте.

Учащиеся участвуют в социально-творческих проектах и традиционных школьных мероприятиях, демонстрируют свои знания в международных, региональных и муниципальных конкурсах.

- По результатам Всероссийской олимпиады школьников мы ежегодно входим в тройку лидеров Всеволожского района, в десятку лучших школ Ленинградской области. В 2020 году заняли третье место в области, - делится Наталья Николаевна.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель комитета по образованию Ленинградской области Сергей Тарасов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дорогие коллеги!

Через несколько дней наступит замечательный праздник - День учителя. Хочу выразить благодарность всем педагогам за колоссальный труд и преданное отношение к выбранному делу. Чтобы воспитать человека нужно обладать недюжинным терпением, горячо любить свою профессию, быть немного психологом и советчиком, тонко чувствующим детей и всегда готовым к искренней самоотдаче.

Это ответственная миссия - помочь детям найти свои сильные стороны и определиться с выбором дальнейшего жизненного пути.

Общий успех школы и каждого ее ученика - результат вашей кропотливой работы. Достижения эти становятся возможны, в том числе благодаря внедрению лучших современных методик и практик.

Дорогие учителя, каждому из вас желаю успехов в профессиональной деятельности, здоровья, счастья и благополучия!

Председатель комитета по образованию Ленинградской области Сергей Тарасов.