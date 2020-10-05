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Общество

«Самый большой сюрприз в нашей жизни»: Откровения многодетной мамы, родившей двойню в пятую беременность

Сейчас малыши находятся в реанимации – у них проявилась гемолитическая болезнь, но врачи говорят, что жизни крошечных пациентов ничто не угрожает
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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Ольга Давыдова навещает своих дочек в реанимации дважды в день

Ольга Давыдова навещает своих дочек в реанимации дважды в день

Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда 38-летняя Ольга Давыдова из Санкт-Петербурга узнала, что беременна в пятый раз, да еще и двойней, счастье было безграничным. Ликовал супруг, старшие дети с нетерпением ждали появления малышей на свет. И вот 1 октября все случилось – Ольга родила двух девчонок.

- Для нас эта беременность была сюрпризом, - делится многодетная мама, - и мы были счастливы, когда узнали, что малышек две. Чем больше детей, тем лучше, это ни с чем не сравнимо. Мы это с мужем поняли, когда на свет появилась наша старшая дочка, а через год – сын. И тогда мы решили, что у нас будет большая семья.

Из-за того, что одна из сестренок лежала в мамином животе не так, как нужно, Ольге делали кесарево сечение, а потому малышки родились с разницей в минуту. Первой на свет появилась Мариам, второй – Даша. И вроде бы ничто не могло помешать радости счастливых родителей, но, как оказалось, биология сыграла злую шутку.

Это Даша. Она младше своей сестренки всего на одну минуту

Это Даша. Она младше своей сестренки всего на одну минуту

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Из-за того, что у Оли отрицательный резус, а у девочек – положительный, проявилась так называемая гемолитическая болезнь, - поясняет заместитель главного врача по неонатологии 17-го роддома Алексей Кянксеп. – Такое бывает, когда организм мамы вырабатывает антитела, которые через плаценту проникают в кровь ребенка и вызывают разрушение эритроцитов – клеток крови, которые переносят кислород. В результате выделяется билирубин - вещество, которое может быть токсичным для мозга. Такое бывает не в каждую беременность, и старшим деткам Оли просто повезло. А вот малышек мы будем выхаживать.

В остальном у сестренок проблем нет – девочки родились доношенными. Сейчас Мариам и Даша лежат в реанимации. Здесь созданы все условия для того, чтобы как можно скорее вывести пресловутый билирубин из организма малышек.

Ольга родила дочек 1 октября

Ольга родила дочек 1 октября

Фото: Олег ЗОЛОТО

В небольшом жарком помещении находятся две ультрафиолетовые лампы, под которыми и лежат девочки. Глазки у них закрыты специальными накладками – чтобы не повредились. Вокруг - уйма приборов и проводов. Как объяснил Алексей Кянксеп, эти лампы – умные. Они сами анализируют, что происходит в маленьком организме, и настраивают все процессы.

Ольге разрешено бывать у дочек дважды в день. Зайдя в реанимацию, она первым делом дезинфицирует руки, а потом подходит к одной из малышек и осторожно прикасается крошечному пальчику на малюсенькой ножке. Девчонка недовольно взбрыкнула, тихонько засопев.

- Рука мокрая, не нравится ей, - улыбается Ольга.

После детской реанимации, сестренки отправятся лечиться в больницу

После детской реанимации, сестренки отправятся лечиться в больницу

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ту же секунду вторая сестренка начинает громко плакать.

- Это Мариам, - говорит женщина.- Она и старше, и по весу больше. Я их именно так и отличаю – по размеру и по тому, под какой лампой лежат. Ведь на лицо они одинаковые! Близняшки. И, мне кажется, больше похожи на мужа, чем на меня.

Следить за состоянием малышек в 17-м роддоме будут еще в течение месяца. Потом девочек отправят на лечение в стационар. Несмотря на то, что случай этот – сложный, он довольно хорошо изучен, и, как говорят медики, жизни крошечных пациентов ничто не угрожает. Да и никаких рецидивов быть не может – разрушительные антитела попросту закончатся в организме и перестанут терроризировать эритроциты.

Алексей Кянксеп, заместитель главного врача по неонатологии

Алексей Кянксеп, заместитель главного врача по неонатологии

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас нам нужно понять, как их костный мозг работает, - поясняет Алексей Кянксеп, а потом, в стационаре, если потребуется, им даже переливание сделает. Мы хорошо знакомы с этой болезнью, и потому как только малышки поправятся, сразу же поедут домой.

А дома их уже ждут старшая сестра и три брата. Правда, признается Ольга, комнату для новорожденных Давыдовых еще не обставили.

- Пока они будут жить в нашей с супругом комнате, -поясняет многодетная мама. - А потом мы мальчишек переселим и освободим для них детскую.

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