«Самый большой сюрприз в нашей жизни»: Откровения многодетной мамы, родившей двойню в пятую беременность

Ольга Давыдова навещает своих дочек в реанимации дважды в день Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда 38-летняя Ольга Давыдова из Санкт-Петербурга узнала, что беременна в пятый раз, да еще и двойней, счастье было безграничным. Ликовал супруг, старшие дети с нетерпением ждали появления малышей на свет. И вот 1 октября все случилось – Ольга родила двух девчонок.

- Для нас эта беременность была сюрпризом, - делится многодетная мама, - и мы были счастливы, когда узнали, что малышек две. Чем больше детей, тем лучше, это ни с чем не сравнимо. Мы это с мужем поняли, когда на свет появилась наша старшая дочка, а через год – сын. И тогда мы решили, что у нас будет большая семья.

Из-за того, что одна из сестренок лежала в мамином животе не так, как нужно, Ольге делали кесарево сечение, а потому малышки родились с разницей в минуту. Первой на свет появилась Мариам, второй – Даша. И вроде бы ничто не могло помешать радости счастливых родителей, но, как оказалось, биология сыграла злую шутку.

Это Даша. Она младше своей сестренки всего на одну минуту Фото: Олег ЗОЛОТО

- Из-за того, что у Оли отрицательный резус, а у девочек – положительный, проявилась так называемая гемолитическая болезнь, - поясняет заместитель главного врача по неонатологии 17-го роддома Алексей Кянксеп. – Такое бывает, когда организм мамы вырабатывает антитела, которые через плаценту проникают в кровь ребенка и вызывают разрушение эритроцитов – клеток крови, которые переносят кислород. В результате выделяется билирубин - вещество, которое может быть токсичным для мозга. Такое бывает не в каждую беременность, и старшим деткам Оли просто повезло. А вот малышек мы будем выхаживать.

В остальном у сестренок проблем нет – девочки родились доношенными. Сейчас Мариам и Даша лежат в реанимации. Здесь созданы все условия для того, чтобы как можно скорее вывести пресловутый билирубин из организма малышек.

Ольга родила дочек 1 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В небольшом жарком помещении находятся две ультрафиолетовые лампы, под которыми и лежат девочки. Глазки у них закрыты специальными накладками – чтобы не повредились. Вокруг - уйма приборов и проводов. Как объяснил Алексей Кянксеп, эти лампы – умные. Они сами анализируют, что происходит в маленьком организме, и настраивают все процессы.

Ольге разрешено бывать у дочек дважды в день. Зайдя в реанимацию, она первым делом дезинфицирует руки, а потом подходит к одной из малышек и осторожно прикасается крошечному пальчику на малюсенькой ножке. Девчонка недовольно взбрыкнула, тихонько засопев.

- Рука мокрая, не нравится ей, - улыбается Ольга.

После детской реанимации, сестренки отправятся лечиться в больницу Фото: Олег ЗОЛОТО

В ту же секунду вторая сестренка начинает громко плакать.

- Это Мариам, - говорит женщина.- Она и старше, и по весу больше. Я их именно так и отличаю – по размеру и по тому, под какой лампой лежат. Ведь на лицо они одинаковые! Близняшки. И, мне кажется, больше похожи на мужа, чем на меня.

Следить за состоянием малышек в 17-м роддоме будут еще в течение месяца. Потом девочек отправят на лечение в стационар. Несмотря на то, что случай этот – сложный, он довольно хорошо изучен, и, как говорят медики, жизни крошечных пациентов ничто не угрожает. Да и никаких рецидивов быть не может – разрушительные антитела попросту закончатся в организме и перестанут терроризировать эритроциты.

Алексей Кянксеп, заместитель главного врача по неонатологии Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас нам нужно понять, как их костный мозг работает, - поясняет Алексей Кянксеп, а потом, в стационаре, если потребуется, им даже переливание сделает. Мы хорошо знакомы с этой болезнью, и потому как только малышки поправятся, сразу же поедут домой.

А дома их уже ждут старшая сестра и три брата. Правда, признается Ольга, комнату для новорожденных Давыдовых еще не обставили.

- Пока они будут жить в нашей с супругом комнате, -поясняет многодетная мама. - А потом мы мальчишек переселим и освободим для них детскую.