Затонувшие 45-тонные колонны для Казанского собора достали из Финского залива

Многотонные колонны 19 века, предназначавшиеся для Казанского собора, достали из Финского залива. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Затонувшие колонны, которые, по версии археологов, предназначались для внутреннего убранства Казанского собора, наконец-то достали из Финского залива. Напомним, артефакты обнаружили под водой у бухты в поселке Балтиец, что находится под Выборгом. Рядом с гранитными цилиндрами находились обломки баркаса. Многотонные колонны затонули в начале 19 века при транспортировке в Санкт-Петербург, так и не добравшись до пункта назначения.

"Чехлы" для артефактов. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

- Достать 45-тонные артефакты решили просто – выкатить их на берег. Предварительно их расчистили от песка и ила, а затем с помощью крепких ремней и мощной техники вытянули на сушу. Уникальная операция длилась почти целый день, - рассказывают в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Дальнейшая судьба колонн уже определена. Артефакты перевезут к средневековому бастиону Панцерлакс. Там находится выставочный зал «Эрмитаж – Выборг». Скоро на экспонаты смогут посмотреть все желающие, но точные сроки пока неизвестны.