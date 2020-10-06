Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 октября 2020 года: первая вакцинация от инфекции и рекордная смертность за сентябрь

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 6 октября 2020 года.

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 6 октября 2020 года. За прошлые сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 407 человек. Наконец-то в городе дали старт вакцинации от коронавируса. В числе первопроходцев пока только врачи – в этот раз прививку сделали 21 медработнику Горбольницы №40. Это наверняка поможет медикам, поскольку эпидситуация по-прежнему далека от идеальной.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заразились 44 765 человек, умерли 3 073 (+14 за сутки), выздоровели 29 947 (+204 за сутки), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

К сожалению, в Северной столице вновь зафиксировали рекордную смертность. В сентябре 2020 года городе скончались 5 739 человек, что является наивысшим показателем среди всех сентябрей за последние 10 лет. При этом Санкт-Петербург и вовсе стал первым в России по смертности от коронавируса. Эксперты объяснили «Комсомолке», почему так произошло, а также призвали не подаваться панике.

Смольный не исключает, что школьников могут отправить на досрочные каникулы по примеру Москвы. Однако пока к этому нет предпосылок. К слову, на карантине сейчас находятся 66 классов в 26 школах Санкт-Петербурга.

Очередное медучреждение перепрофилировали для лечения больных коронавирусом. В этот раз в стационар вновь превратили больницу Святителя Луки. А вот где с мерами безопасности были проблемы, так это в Роддоме №9, который оштрафовали на 100 тысяч рублей за младенца, у которого диагностировали COVID-19. Помимо это в медучреждении нашлись другие санитарные нарушения.

Власти объявили о возобновлении работы регионального штаба добровольцев #МыВместе. Волонтеру снова будут покупать продукты горожанам старше 65 лет, которым рекомендовано не выходить из дома во время пандемии.

Что касается Ленобласти, то там последние данные по коронавирусу следующие: за время пандемии заразились 8 566 человек (+82 за сутки), выздоровели 5 640 (+9) и скончались 100 (+0).