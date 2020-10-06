Актер петербургского кукольного театра разбился насмерть, когда клал печку на даче

Актер Театра Сказки разбился при падении с крыши на даче. Фото: "СПБ Театр Сказки"

Трагически оборвалась жизни актера Санкт-Петербургского Государственного Кукольного Театра Сказки Сергея Горячева. В минувшие выходные он разбился насмерть, упав с высоты. На крышу дачи он забрался, чтобы выложить кирпичами трубу печки.

- С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни артист Сергей Горячев. Более 35 лет Сергей Васильевич посвятил Кукольному театру сказки. Приносим соболезнования родным и близким, - сообщает пресс-служба театра.

Известно, что Горячев, которого кроме как блестящего актера знали и как мастера на все руки, уехал на дачу в поселке Рождествено Гатчинского района Ленобласти вечером 3 октября. На следующий день его родные начали беспокоиться, из-за того, что мужчина не отвечал на звонки.

Дочка Сергея Горячева обратилась в полицию, оперативники выехали на адрес и обнаружили тело погибшего. Уже установлено, что причиной гибели стало падение с высоты. Криминальных причин трагедии нет.

В театре рассказали, что зрители запомнят Сергея Горячева как «дедушку с добрыми глазами», который дарил свет и любовь всем вокруг. У Сергея Васильевича остались жена, пятеро детей и многочисленные внуки. Актеру было 64 года.