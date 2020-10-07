Владимир Путин в школе: Любил историю с литературой и вел уроки политпросвещения

Владимир Путин с детства мечтал стать разведчиком Фото: личный архив Владимира Путина

7 октября президент России отмечает свое 68-летие. Владимир Путин родился, окончил школу, университет и сделал свои первые шаги в политике в Санкт-Петербурге. Свой родной город, одноклассников, коллег и друзей глава государства не только помнит, но и регулярно с ними встречается. «Комсомолка» узнала, кем мечтал стать будущий президент, почему он не давал списывать и чему научили его тренировки по дзюдо.

ХОРОШО ПИСАЛ СОЧИНЕНИЯ

После восьми лет в обычной общеобразовательной школе № 193 в Ленинграде Владимир Путин поступил в специализированную школу № 281 при Технологическом институте с углубленным изучением химии.

Будущий президент в школе любил немецкий и историю Фото: личный архив Владимира Путина

- Володя выделялся среди остальных ребят даже по внешнему виду - всегда опрятный, в голубой отглаженной рубашке, в черном пиджаке и галстуке, - вспоминает одноклассница президента, а ныне методист факультета международных отношений Санкт-Петербургского университета Светлана Потапчук. - Но он тяготел больше к гуманитарным наукам - к истории, немецкому языку и литературе.

Одноклассники Владимира Путина до сих пор помнят некоторые его сочинения. Одно из них настолько понравилось педагогу, что он отправил своего ученика зачитать его на радио.

- Еще Володя великолепно знал немецкий язык, и я помню его как очень отзывчивого человека, - рассказывает еще одна одноклассница президента Анна Киселло (в девичестве Михайлова). - Только ему всегда было некогда - все свободное время проводил на тренировках и на соревнованиях по борьбе.

Владимир Путин запомнился одноклассникам по урокам политинформации Фото: личный архив Владимира Путина

- А еще списывать не давал, - с улыбкой добавляет Светлана Потапчук. - Просто вот так честно относился к учебе. Девчонки очень ценили его интеллект. Но сам он никому особо знаки внимания не оказывал. Только помню, как он дергал за косичку нашу одноклассницу Раечку. А в свой день рождения раздавал конфеты.

ЗАРАНЕЕ ЗНАЛ, КЕМ ХОЧЕТ СТАТЬ

Со своим будущим Владимир Путин определился еще до окончания школы. Уже тогда все знали, что он хочет стать разведчиком.

6А класс простой ленинградской школы. В старших классах президент уже учился в школе с технологическим уклоном Фото: личный архив Владимира Путина

- Володя всегда очень интересовался своими оценками, продолжает Анна Киселло. - Что интересно, он уже тогда вел у нас политзанятия. - У Путина это хорошо получалось, - кивает Светлана Потапчук. - Я сейчас вижу, как он очень доступно для всего народа говорит - и это все со школы! Негласно мы знали, что он хочет стать разведчиком. Для этого нужно было хорошо учиться, заниматься иностранным языком и иметь отличную физическую подготовку.

«АТАКУЯ - ЗАЩИЩАЙСЯ, ЗАЩИЩАЯСЬ - АТАКУЙ»

Кстати, успеваемость Владимира Путина в школе проверял и его тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, к совету которого он прислушивался даже уже став президентом и на похороны к которому специально прилетел из Москвы.

Владимир Путин получил от своего тренера по дзюдо совет: «Атакуя - защищайся, защищаясь - атакуй» Фото: личный архив Михаила Рахлина

- Отец проверял у всех своих подопечных дневники, говорил с ними о том, что нужно обязательно получить образование, - рассказывает сын наставника президента Михаил Рахлин. - Он даже ходил в школу, если нужно было. Юридический факультет Владимир Владимирович выбрал сам. Мой отец был отчасти против этого. Он говорил: «Зачем тебе это надо? Есть обычный машиностроительный институт при заводе. Это профессия, и здесь бороться можно». Но Владимир Владимирович настоял, что это его жизнь и его путь. Перед первым сроком президентства мой отец дал Владимиру Владимировичу наставление: «Помнишь, когда мы с тобой работали в спорте, я вас учил: «Атакуя - защищайся, защищаясь - атакуй». Это был их принцип и в спорте, и в жизни. И в политике сейчас его Путин применяет.

Что же касается юрфака, то президент до сих пор каждый год встречается со своими однокурсниками.

Владимир Путин часто выступал на соревнованиях Фото: Александр ГЛУЗ

- Одно могу сказать: шутил Владимир Владимирович совершенно так же, как сейчас, - рассказывает его однокурсник Александр Афанасьев. - Вообще он каждый год с нами встречается. Общается наравне, как и раньше.

- Однажды мы встретились, когда его только назначили директором ФСБ, - смеется Анна Киселло. - Я к нему обратилась: «Володя, ты так быстро растешь, так и президентом станешь!» Мы тогда поулыбались. Но все оказалось реально!