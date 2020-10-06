Антипростудная аптечка в Санкт-Петербурге: Что лучше – дорогие лекарства или народные средства

"Комсомолка" узнала, сколько стоит собрать антипростудную аптечку в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге после «бабьего лета» заметно похолодало и зарядили дожди. В такую погоду легко заболеть, да и сезон простуд уже наступил, так что горожане ринулись в аптеки. В Петербурге растет спрос на противовирусные препараты и не только. Как сообщают СМИ, к такому выводу пришли специалисты сервиса «Все аптеки». «Комсомолка» узнала, стоит ли заранее скупать лекарства в период ОРВИ и гриппа, из чего должна состоять антипростудная аптечка и чем лучше запасаться осенью без вреда для кошелька.

БЕЗОБИДНЫЕ СРЕДСТВА

Как и всегда, врачи в один голос говорят: нельзя заниматься самолечением. Поэтому запасаться впрок всеми подряд лекарствами точно не стоит. Однако небольшой и простой набор в аптечке на осенне-зимний период все-таки иметь нужно. Во-первых, для поддержания иммунитета, а во-вторых – на случай легких простуд. Тут важно подчеркнуть, что, конечно, речи не идет о самостоятельном лечении гриппа и других тяжелых заболеваний.

– Я своим пациентам настоятельно рекомендую для укрепления иммунитета обычный витамин С – в любых его проявлениях и на любой кошелек, – говорит врач-терапевт высшей категории Елена Карабан, – Он может быть, например, шипучий в таблетках, а можно сделать витаминную смесь из лимона, грейпфрута и имбиря. Это общеукрепляющее средство. Оно, конечно, не заменит прививку от гриппа, но в холодильнике такая смесь может храниться и применяться для профилактики.

Врачи не советуют покупать лекарства впрок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К слову, народные средства осенью – как раз то, что нужно. Врачи рекомендуют помимо лимона, иметь дома и ромашку. Ее отваром можно прополоскать горло – это отличный антисептик и стоит она копейки.

ТОЛЬКО К ВРАЧУ

Что касается медикаментов, можно положить в домашнюю аптечку еще пару средств «для горла»: таблетки фурацилина для полоскания, а подороже – Мирамистин. Стоит подумать и про глаза и нос.

– Могут пригодиться также увлажняющие капли для глаз: их тоже есть огромное количество по разной цене. Важно, чтобы это были капли без антибиотиков, без чего бы то ни было, просто для увлажнения. Они окажут положительное влияние на укрепление местного иммунитета, – добавляет Елена Карабан. – Я считаю, что для профилактики стоит держать в холодильнике и капли в нос – Гриппферон. И еще обязательно должно быть жаропонижающее. Парацетамол – самое безобидное средство, если нужно сбить температуру. Но только если она разовая. Если поднимается снова и держится – нужно обращаться к врачу.

В период коронавируса многие «атакуют» аптеки, чтобы купить противовирусные и другие средства. Однако эксперты настаивают, что на это без рекомендации врача тратиться заранее не стоит.

Осенью неплохо иметь дома несколько простых средств от простуды. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– Каждый случай заболевания – индивидуален, поэтому врач при осмотре принимает решение, в каком объеме и какие препараты нужно принимать. Иногда люди покупают лекарства совершенно ненужные. Они на дежурную аптечку, например, потратили все свои средства, начали принимать лекарства, а они не помогают. И приходится приобретать другие, – добавляет врач. – Когда человек приходит к врачу уже после того, как он неделю или еще больше лечится сам, нам зачастую приходится уже лечить осложнения, а не банальную простуду.

КОНКРЕТНО

Домашняя антипростудная аптечка в Петербурге. Сравнение цен:

Парацетамол, 20 шт

Аптека «Озерки» 57 р.

Аптека «Горздрав» 28,50 р.

Аптека «ЛекОптТорг» 25,40 р.

Витамин С, таблетки шипучие, 20 шт

Аптека «Озерки» 359 р.

Аптека «Горздрав» от 199р.

Аптека «ЛекОптТорг» от 220 р.

Ромашка, цветки

Аптека «Озерки» 75 р.

Аптека «Горздрав» 66 р.

Аптека «ЛекОптТорг» 78 р.

Фурацилин, таблетки, 20 шт.

Аптека «Озерки» от 33 р.

Аптека «Горздрав» 70,50 р.

Аптека «ЛекОптТорг» 64 р.

Мирамистин, флакон с распылителем, 50мл

Аптека «Озерки» от 307 р.

Аптека «Горздрав» 303 р.

Аптека «ЛекОптТорг» 255 р.

Тауфон, капли глазные, 10 мл

Аптека «Озерки» 162 р.

Аптека «Горздрав» 125 р.

Аптека «ЛекОптТорг» 122 р.

Гриппферон, капли назальные, 10 мл

Аптека «Озерки» 329 р.

Аптека «Горздрав» 376 р.

Аптека «ЛекОптТорг» 335,60 р.