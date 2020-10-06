Ввод ограничительных мер из-за коронавируса в Санкт-Петербурге осенью 2020 года: Когда вернут карантин

Елин рассказал, когда в Петербурге введут ограничительные меры из-за коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала октября в Санкт-Петербурге наблюдается рост новых заболевших коронавирусом. Вопрос о том, когда в городе снова введут ограничения, беспокоит многих жителей. Ведь на днях показатель ежедневной заболеваемости перевалил за 400 человек, вернувшись к майским показателям. Во вторник, 6 октября 2020 года, вице-губернатор Евгений Елин рассказал, при каких условиях снова введут ограничительные меры из-за коронавируса в Санкт-Петербурге.

- Ограничительные меры в прежних объемах вводиться не будут при условии взаимного соблюдения требований санитарной безопасности. Они относятся как к пользователям общественного транспорта, так и к юридическим лицам, предпринимателям, - отметил Елин на рабочем совещании по вопросам реализации мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Проще говоря, горожане должны носить маски в магазинах, общественных местах, а также транспорте. А предприниматели и транспортники проводить плановую дезинфекцию.

Также Елин отметил, что рост заболеваемости не носит радикального характера.

- В первую очередь необходимо сохранить систему оказания плановой медицинской помощи и принять меры по укреплению амбулаторно-поликлинического звена, - сказал вице-губернатор.

Что касается учебного процесса в Петербурге, то школы пока тоже не спешат переводить на дистанционку. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, в образовательных организациях города пока ситуация достаточно спокойная. На удаленке на данный момент учатся 55 классов, днем ранее их было 65. Но всего в Петербурге порядка 20 тысяч классов.

- Пока нет предпосылок для того, чтобы либо переходить полностью на дистанционное обучение, либо на ранние каникулы. Но мы за ситуацией наблюдаем очень внимательно. Смотрим чтобы во всех школах соблюдались все предписанные санитарные нормы, - сказала Ирина Потехина.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день уровень заболеваемости в школах остается низким.