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В Эрмитаже отреставрировали астрономические часы, подарок Ивану Грозному

Позолоченный глобус, по которому определяли не только время и дату, но и положение небесных тел на небе, могут увидеть все желающие
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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Часы были созданы по заказу Римского императора Рудольфа II

Часы были созданы по заказу Римского императора Рудольфа II

Фото: Олег ЗОЛОТО

Такие часы не наденешь на руку и не повесишь на стену, им место как минимум – в императорском дворце. Две позолоченные сферы, верхняя из которых символизирует небо с точно нанесенными созвездиями и светилами, а нижняя – планету Земля. Это устройство точно показывает дату, время, фазу Луны и не только. Астрономические часы были сконструированы еще в конце XVI века. Тогда же попали в Россию. За долгие годы они, естественно, не раз падали, оказывались в грубых руках и в результате утратили часть деталей и помялись. В 2016 году за них взялись реставраторы Эрмитажа, и теперь уникальные часы представлены в музейной коллекции.

Реставрировать уникальный экспонат начали в 2016 году

Реставрировать уникальный экспонат начали в 2016 году

Фото: Олег ЗОЛОТО

Старинный прибор в 1584 году изготовили немецкие мастера по заказу императора священной Римской империи Рудольфа II. Эти часы считаются одним их самых сложных устройств конца XVI века. Внутри необычного изделия находится часовой механизм с недельным заводом. Чтобы можно было увидеть, как он выглядит, реставраторы вынули его из корпуса и разместили рядом.

- По сути, он в рабочем состоянии. Правда, его нет смысла заводить, потому что движущийся глобус ничем практически не отличается от неподвижного – он делает один оборот в сутки, глазом этого не увидишь, - поясняет заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Государственного Эрмитажа Михаил Гурьев. – Это скорее вещь философско-концептуального плана. Это иллюстрация механической модели мира. Ведь время их создания – конец Ренессанса, а тогда была очень распространена идея, что все в мире устроено на подобие часового механизма.

Увидеть часы эпохи Ренессанса теперь могут все желающие

Увидеть часы эпохи Ренессанса теперь могут все желающие

Фото: Олег ЗОЛОТО

Снаружи астрономические часы представляют собой два глобуса: небесный и земной. По ним можно было узнать не только текущее время, но и понять, как в данный момент расположены на небе звезды, Луна и Солнце. Кроме того, старинная модель вселенной показывала, какой сейчас год, месяц и день по Юлианскому и Грегорианскому календарям. За все эти данные отвечал верхний, небесный глобус. Нижний же показывал, в каком положении сейчас находится планета Земля.

Как пояснил Михаил Гурьев, подобных устройств в мире насчитывается всего 6, и все они распределены по европейским музейным коллекциям. Эрмитажный экземпляр мог стать дипломатическим подарком Ивану Грозному, но царь скончался и не успел его получить. Есть версия, что астрономические часы попали в руки его преемнику – Федору Иоанновичу.

Слева - часовой механизм, слева - корпус

Слева - часовой механизм, слева - корпус

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сначала уникальных механизм «жил» в Москве, а потом Петр I перевез его в Петербург. За долгую историю часы не раз ремонтировали, однако первая серьезная реставрация была проведена в 1947 году. Но тогда мастера лишь привели в порядок то, что есть. А вот в 2016 году, тщательно изучив аналогичные приборы из зарубежных коллекций, эрмитажные реставраторы восстановили все утраченные детали и явили миру астрономические часы в первозданном виде.

Увидеть модель Вселенной эпохи Ренессанса можно в Пикетном зале Зимнего дворца с 7 октября по 17 января.

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