Мария Порошина и ее «призраки»: В Петербурге снимают ремейк знаменитого сериала «Медиум»

Чтобы призраки были, как настоящие, у создателей фильма свои секреты. Фото: предоставлено Star Media

История домохозяйки, обладающей необычными способностями, которая благодаря своему дару помогает раскрывать и предотвращать преступления. Этот сюжет лег в основу нашумевшего американского сериала «Медиум», главную роль в котором исполнила бывшая жена Николаса Кейджа актриса Патрисия Аркетт. В сентябре в Петербурге начались съемки отечественного «Медиума» для телеканала «Россия», адаптированного под российского зрителя. В роли главной героини блистает красавица Мария Порошина. Журналистам «Комсомолки» удалось побывать на съемочной площадке и даже увидеть одного из «призраков», который приводит домохозяйку-экстрасенса к очередной загадке.

«УЛОЖИТЕ НОРМАЛЬНО ТРУП!»

Чтобы увидеть, как создают мистический сериал отечественного производства, мы отправились в Кронштадт. Съемки проходили в Петровском доке - уникальном гидротехническом сооружении XVIII века. Напротив входных ворот - множество машин, импровизированный буфет с кофе и сушками.

- Сюда нельзя, «Мотор!» был. Вы кто? - поинтересовался молодой человек с рацией, открывший нам дверь.

- Свои. Журналисты.

- Давайте быстро!

Работа над первым сезоном, в котором будет двенадцать серий, завершится весной 2021 года. Фото: предоставлено Star Media

Проходим. Справа от ворот - аккуратный деревянный домик, в котором находится так называемый пункт управления съемками. Напротив установлено символическое заграждение, за которым красуется огромный кран с прикрепленной к нему камерой. Перед краном - обрыв. Когда-то здесь был канал, но много лет назад он пересох и стал живописной натурой для киношников.

Адаптированную версию сериала снимает компания Star Media. Сегодня, как нам пояснили, в работе трудная экшен-сцена: девушка после неприятного телефонного разговора прыгает с обрыва.

- Отойдите от края, пожалуйста. Я отвечаю за безопасность и прошу меня слушать, - вежливо обращается к нам молодая барышня.

За ограждением над обрывом толпилось человек десять. Кто-то свесился и на пальцах пытался что-то объяснить команде внизу, молодые девушки поправляли грим и прическу Марии Порошиной, звукорежиссеры тащили большие микрофоны на длинных удочках.

Чтобы увидеть, что же такого нереально интересного происходит пятью метрами ниже, пришлось заходить с тыла - через небольшой лагерь с множеством разных технических приборов. Пока я аккуратно перелезала через кусты и траву, чтобы не задеть никакой проводок, по громкой связи вдруг прозвучало:

- Каскадеры, спуститесь, уложите нормально труп! Мне не надо, чтобы у нее нога некрасиво была вывернута! - командовала режиссер Елена Николаева.

- Переодеваемся! - раздалось в ответ. - Сейчас принесут другие колготки, и мы в такой же позе ляжем!

«ПРИЗРАКОВ» НАДО ЖАЛЕТЬ, А НЕ БОЯТЬСЯ

По сценарию Мария Порошина, подойдя к обрыву, видит свалившуюся вниз девушку. Из-за того что в этот момент актриса находится очень близко к краю, ее на всякий случай страхуют - из-под пальто тянется тонкая белая веревка, которая с другого конца намотана на какой-то столб. И хотя сцена длится несколько секунд, количество дублей уже никто не считает.

- Маша, если ты меня слышишь - кивни! - раздается из центра управления съемками. За двумя большими мониторами сидят главный оператор, режиссер и еще несколько человек из команды. У всех в руках рации. Мария кивает.

Несколько раз раздавалась команда «Мотор!», и камера, установленная на кране, описывала запутанную дугу из-за плеча Порошиной и замирала над обрывом. И каждый раз что-то было не так: то рывок, то темп медленный… Спустя полчаса прозвучало долгожданное: «Стоп, снято!»

- Наша история серьезно отличается от американской, - рассказывает режиссер Елена Николаева. - Нужно было адаптировать фильм под русский менталитет: у нашей героини совершенно другие мотивации. Сценаристы очень хорошо поработали. В первую очередь мы постараемся поразить зрителя внутренней человечностью, ведь героиня в Машином исполнении - верх сердечности и эмпатии.

Что касается «призраков», то процесс их создания режиссер не раскрывает. Профессиональный секрет. Главное, что в этом мистическом триллере привидения вовсе не страшные. Их, наоборот, делают такими, чтобы зритель их, а не боялся.

- Самое страшное - это кошмары, которые кидают в голову героини ребус: «Иди, расследуй!» Ведь она, видя, что люди нуждаются в помощи, не может оставаться безучастной, - объясняет Елена Николаева. - И сейчас мы снимаем одну из таких сцен, где к ней приходит видение. Это кино - маленький триллер. Но это будет очень интересно.

лавная героиня — домохозяйка со необычными способностями. Фото: предоставлено Star Media

ПРЫЖОК С ОБРЫВА

У героини Марии Порошиной, домохозяйки Анны Островской, как и у ее американского прототипа, есть любящий муж (Павел Трубинер) и трое детей. Когда женщина понимает, что ее видения могут помочь в раскрытии преступлений, она тут же начинает сотрудничать с полицией. По словам Марии, ее персонаж - ранимая, доверчивая, чуткая женщина, к которой актриса относится с любовью и трепетом.

- Мне хочется точно найти, поймать этот образ, - признается Мария. - Так как снимаем недолго, роль пока еще «обрастает мясом» и прорабатывается. А вообще мне очень нравится актриса Патрисия Аркетт, и, конечно же, я бы хотела поймать ее психологизм и суметь донести до зрителя серьезность и порой трагедию многих ситуаций.

Мария Порошина не скрывает: американскую версию «Медиума» смотрела выборочно и очень осторожно. В основном для того, чтобы понять и прочувствовать главную героиню. Что же касается общения с «призраками», то это, пожалуй, один из самых сложных моментов на съемках.

- Все реакции мы тщательно продумываем, отрабатываем, - продолжает актриса. - Они не должны повторяться и зависят от конкретного психологического момента. А чтобы показать это зрителю, у нас есть множество техники и компьютерных технологий. Вкупе с актерской игрой это очень здорово.

Пока мы мило общались с Марией, которая увлеченно рассказывала о своей работе, съемочная группа отправила всех лишних за ворота, чтобы снять тот самый прыжок с обрыва. За происходящим на площадке можно было наблюдать лишь с мостика напротив Петровского дока. Поняв, что сейчас что-то будет, здесь сразу же собралась толпа зевак.

Там, у обрыва, сначала долго готовились и что-то выясняли, а потом наконец вышла стройная девушка. На ней была страховка, которая надевалась, как снаряжение парашютиста. Веревки тянулись вверх. По команде «Мотор!» девушка приложила к уху телефон. Когда разговор был окончен, швырнула вниз трубку, а потом с криком шагнула с обрыва. В толпе зевак раздалось несмелое «Вау!».

КОНКРЕТНО

Съемки отечественного «Медиума» начались 6 сентября. Главными площадками стали локации в Петербурге, Кронштадте, задействовали и павильоны «Ленфильма». Работа над первым сезоном, в котором будет двенадцать серий, завершится весной 2021 года. А вот когда сериал выйдет на экраны, станет известно позднее.