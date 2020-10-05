Погода на октябрь 2020 года в Санкт-Петербурге: Синоптики рассказали, когда ждать первого снега

Синоптики дали прогноз погоды на октябрь 2020 года в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Осень в разгаре, но погода в Санкт-Петербурге по-прежнему балует горожан солнечными днями и температурой воздуха под +20 днем. Но это, пожалуй, был своего рода дембельский аккорд бабьего лета. После 5 октября, по прогнозам синоптиков, погода в октябре 2020 года в Санкт-Петербурге станет типичной для этого времени года.

- Со вторника, 6 октября, к нам с Балтики через Скандинавию подходит циклон, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» профессор Российского государственного гидрометеорологического университета, доктор географических наук Валерий Малинин. – Давление, которое было выше нормы, уже упало, и будет еще ниже. И температура тоже начнет опускаться: до выходных будет +14…+15, после – еще ниже, около +10. К концу следующей недели ждем и +8.

Солнца в ближайшее время тоже не будет: пасмурно, небольшой дождь. Полная противоположность сентябрю, когда за весь месяц в Петербурге солнца не было только один день. Кстати, сентябрь в итоге стал четвертым в ряду самых теплых, а его последняя декада и вовсе побила все погодные рекорды.

- Сентябрь был необычный, - согласен Валерий Малинин. - Никто не мог сказать, что бабье лето будет, казалось, все, тепло ушло с концами. А, видите, как бывает с погодой. До нас дошел Азорский антициклон, довольно мощный, через Европу дотянулся до нас. Он был очень устойчивый и не до конца разрушился, сейчас отголоски его.

Кстати, по словам синоптика, за сентябрь накопилось столько тепла, что первого снега в Санкт-Петербурге в октябре 2020 года пока что можно и не ждать.

- Он, конечно, может выпасть, но ставить на это я бы не рискнул, - говорит профессор. – Так что пока не верьте таким прогнозам, синоптическая ситуация об этом не говорит.