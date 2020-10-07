На перебои с отоплением жалуются жители Санкт-Петербурга

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению о проблеме знают. Им тоже посыпались жалобы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На календаре уже глубокая осень - холодно, сыро, пасмурно. Однако даже дома не согреешься, так как далеко не во всех квартирах батареи потеплели.

«Соседи, а отопительный сезон уже начался? У нас на Петроградке до сих пор трубы холодные!» - написал в соцсетях житель Петроградского района.

Под постом появились десятки сообщений, с такой проблемой столкнулись многие. Оказывается, холодно в домах на Большой Зелина, Чкаловском проспекте, улице Ленина и Красного курсанта. Отозвались также и из других районов. Жалуются на перебои с отоплением жители Центрального.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению о проблеме знают. Им тоже посыпались жалобы.

С 17 сентября в Санкт-Петербурге началось периодическое протапливание – теплоэнергетики запустили источники и начали подключать социальные объекты. С этого же дня управляющим компаниям рекомендовали начать подключение жилых домов, ориентируясь на температуру на улице и обращения жителей.

- К сожалению, не все управляющие компании, ТСЖ и ЖСК прислушались к нашей рекомендации регулировать отопление в домах в зависимости от текущей погоды, – сказал председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. – В последнюю неделю мы фиксировали жалобы как на повышенную температуру в квартирах, так и на холод из-за полного отсутствия отопления.

Итак, если дома холодно или, наоборот, слишком жарко, в первую очередь нужно обратиться в свою управляющую компанию. Если не помогает, позвонить по телефону «горячей линии» по вопросам отопления своего района.

Телефоны «горячей линии» ГКУ «Жилищное агентство» районов здесь