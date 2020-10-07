Комздрав назвал районы Санкт-Петербурга с самой высокой смертностью от коронавируса

Коронавирус стал третьей по величине причиной смертности в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал широкий доклад, основанный на итогах инспекции комиссии Минздрава России, в котором содержатся данные по заболеваемости и смертности горожан за девять месяцев 2020 года. Существенная часть документа посвящена проблеме коронавируса. В том числе были названы районы с самой высокой летальностью от «ковид-19»

- Наибольшие показатели смертности от коронавируса за январь-сентябрь 2020 года зафиксированы во Фрунзенском, Колпинском, Курортном, Петродворцовом, Московском, Невском и Кировском районах, - говорится в тексте доклада.

В пересчете на 100 тысяч населения, в Колпинском районе коэффициент смертности составил 124,6. В Курортном - 120,13.

Лучше всего дела обстоят в Центральном (72,09) и Приморском (75,77) районах.

Лидерами по смертности от "ковида" оказались Колпинский и Курортный районы. Источник: Комздрав СПб

Причинами, в том числе называются трудности в организации медпомощи. Согласно выводам комиссии, в городе не было создано единого цента принятия решений, систему здравоохранения курируют 19 органов исполнительной власти.

При этом большая нагрузка на стационары и службу скорой помощи - иногда приезда машины приходилось ждать по 5-6 часов - сказалась и на оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Смертность от этих причин показала наибольший прирост в 2020 году. Другими словами, медики просто не успевали оказывать помощь всем больным, когда главные усилия были сконцентрированы на борьбе с коронавирусом.

В пик заболеваемости скорая помощь просто не успевала приехать по всем адресам. Фото: Артем КИЛЬКИН

По подсчетам на 100 тысяч населения, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний превышает смертность от коронавируса в 7-8 раз и более. Коэффициент для Колпинского и Курортного районов, которые здесь далеко не в лидерах, составляет 579,08 и 478,39 соответственно.

Согласно статистике, за январь-сентябрь 2020 года в структуре смертности проблемы с сердцем занимают 53,3%, далее идет онкология (18,9%). Коронавирус - на третьем месте (9,4%).

А всего от коронавируса, как от основной или сопутствующей причины смерти, за девять месяцев скончались 6777 петербуржцев. Из них в официальную статистику (по основной причине) попал 2691 человек.