Смольный утвердил проект бюджета на 2021 год – «год восстановления экономики»

Следующий год, как оценивают в Смольном, будет сложным, но именно в это время важно не скупиться и дать новый импульс экономике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заглянуть в будущее Санкт-Петербурга глазами правительства помог проект бюджета на 2021 год, которому посвятили заседание в Смольном 7 октября. Чиновники, подготовив главный финансовый документ для передачи в парламент, обещают: несмотря на коронавирус, бюджет Петербурга останется социальным.

«УПЕРЛИСЬ В ПОТОЛОК»

Проект бюджета на 2021-2023 годы Смольный составлял на основе базового сценария социально-экономического развития Петербурга, который подразумевает рост инфляции в пределах 3,5 процента, восстановление экономической активности и рост реальной зарплаты в регионе.

– Конечно, сохраняются риски, которые нельзя игнорировать, – отметил председатель Комитета финансов Алексей Корабельников. – При этом за девять месяцев мы фиксируем рост доходной базы бюджета.

К 2023 году дефицит бюджета рассчитывают сократить на 71 млрд руб. Фото: Олег ЗОЛОТО

К 2022 году город рассчитывает выйти на докризисные показатели доходности. Вырастут неналоговые поступления в бюджет, большую часть из которых принесет транспортная реформа, стартующая в июле 2022-го. Пополнят казну и штрафы нарушителей ПДД, которых будут отслеживать по камерам видеонаблюдения. Уже в 2021-ом казна ожидает на 10 процентов больше поступлений, чем в провальном 2020-ом.

Ожидаемая структура бюджета на 2021-2023 годы, млрд руб.

– Как бы сложно ни было, бюджет традиционно сохранит свою социальную направленность и выполнит все социальные обязательства перед горожанами, – отметил губернатор Александр Беглов. – Будем активно вкладывать в медицину: только машин «Скорой помощи» планируем закупить 310. Почти 46 миллиардов рублей направим на прямые выплаты незащищенным слоям населения, и это позволит поддержать более двух миллионов петербуржцев. Мы не знаем, с чем столкнемся в будущем, но бюджет сформирован правильно – с упором на социальность, развитие и борьбу с коронавирусом.

Только машин «Скорой помощи» планируют закупить 310 штук Фото: Артем КИЛЬКИН

Все расходы 2021 года условно поделили на четыре приоритетных направления. Первое и самое затратное – содержание сети: оно потребует 45 процентов от всех расходов, или 302,7 млрд руб. Еще 29 процентов расходов, или 195,5 млрд, отправят на соцпрограммы: так, 46,8 млрд отведут под пассажирские перевозки, а 14 млрд – на лекарства и высокотехнологичную помощь.

Третье направление расходов – расходы развития, им отвели 16 процентов, или 109,5 млрд, в бюджете 2021 года. И последняя ключевая затратная статья – содержание города: она вберет 10 процентов расходов, или 63,7 млрд руб.

КСТАТИ: Сколько Петербург потратит на нацпроекты в 2021 году?

17,4 млрд руб. – демография;

3,1 – здравоохранение;

2,9 – образование;

2,3 – жилье и городская среда;

2 – цифровая экономика;

0,4 – малое и среднее предпринимательство;

0,4 – международная кооперация и экспорт;

0,2 – культура;

0,2 – производительность труда и поддержка занятости;

0,1 – экология.

Отдельной строкой в бюджете прописали победителей проекта «Родной район»: 100 млн руб. отправят в Красносельский район на благоустройство Балтийского бульвара, 50 млн уйдут в Калининский, еще 25 – в Колпино.

11,5 млрд заложили на 2021 на работу в рамках посланий президента. Так, на горячее питание школьников направят 5,5 млрд руб., а каждый классный руководитель сможет получать не только федеральную, но и региональную ежемесячную выплату 5247 руб.

На горячее питание школьников направят 5,5 млрд руб. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Следующий год будет непростым: мы уже практически уперлись в потолок дефицита бюджета, предусмотренный законодательством, причем он сформировался в силу ряда федеральных инициатив, – добавил Корабельников. – 2021 год – год восстановления экономики. Важно не топтаться на месте, а, наоборот, создать бюджетные импульсы, ресурсы для поддержки этого роста. Серьезные средства, заложенные на развитие города, – это не проедание ресурсов: это проекты, которые будут двигать город вперед.

А САМИ СДУЕМСЯ?

Председатель Комитета по экономической политике Валерий Москаленко отметил, что свой характер сохранит и Адресно-инвестиционная программа на 2021 год. В первую очередь она будет направлена на решение двух больших проблем: нехватки социальных объектов и развития инженерно-транспортного каркаса города.

Всего в 2021 году на объекты АИП потратят 85,9 млрд руб. Большинство средств – 35,5 млрд – уйдет на социальную инфраструктуру: откроют 9 школ, 11 садиков, 7 поликлиник и больниц, начнут строить 2 пожарных депо. Больше 30 млрд «съест» дорожно-транспортная инфраструктура: обещают реконструировать 9 дорог, запустить новые эскалаторы на «Техноложке» и автобусный парк.

Почти 15 млрд руб. отправится на коммунальное хозяйство. За эти деньги, в том числе, начнут реконструкцию комплекса обработки осадков. А оставшиеся 5,6 млрд потратят на выкуп жилья для льготников и детей-сирот.

ВСД потребует 11 млрд руб. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жаркое обсуждение вызвали крупные объекты, по которым город ждет федеральное софинансирование, – в частности, ВСД и новый Ледовый дворец на месте снесенного СКК. На Широтную магистраль в бюджете предусмотрели 11 млрд руб. для подготовки территории к строительству. На Дворец СКА нужно отложить 5 млрд в 2021 году и еще столько же – в 2022.

– Мы должны четко понимать, откуда возьмем деньги для софинансирования этих проектов, – подчеркнул Беглов. – А то выбьем федеральные средства, а сами сдуемся! У нас же еще транспортная реформа, переработка мусора, строительство метро. Откуда деньги возьмем, есть понимание?

«Есть», – ответили вице-губернаторы Эдуард Батанов и Максим Соколов. Впрочем, последний добавил, что всех конкретных цифр пока нет

– Нужно искать новые источники пополнения городской казны и задействовать все резервы: время непростое, – подытожил Беглов. – Надо и экономить, и исключать риски неисполнения контрактов: основную часть закупок важно провести до 1 апреля.

КСТАТИ ОБ ОМС

Директор Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель рассказал о планируемом бюджете фонда на 2021 год. Если в этом году израсходовали 110,2 млрд руб., то в следующем собираются потратить 112,8 млрд. На каждого потенциального пациента (а их в Петербурге 5,8 млн) будет приходиться по 19 463,86 руб., что выше среднероссийского норматива на целых 6 тыс. руб.

По ОМС в Петербурге будут готовы обеспечить 42 млн обращений в поликлинику Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По ОМС в Петербурге будут готовы обеспечить 42 млн обращений в поликлинику, 1,2 млн вызовов «скорой», 1,15 млн госпитализаций в стационар и 425 тыс. лечений в дневном стационаре. Высокотехнологичную медпомощь смогут получить 70 527 человек, на это выделят 12,7 млрд руб. Еще 12,4 млрд отведут под борьбу с онкологией, в том числе под премии медикам, выявившим рак на ранней стадии.

Зарплаты медиков всех категорий повысятся в 2021 году на 7,8 процента. Врач будет получать 117 854 руб., младший медперсонал – 58 927 руб.