«Вторая волна коронавируса вызовет рост неврозов»: Психиатры рассказали, почему смертность от психических расстройств в Петербурге выросла почти на 500 процентов

Число смертей людей с психическими расстройствами во время пандемии увеличилось Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медики уже давно начали трубить тревогу, что коронавирус бьет не только по нашему организму, но и по психике. Причем, страдают не только те, кто заболел, но и те, кто оказался в самоизоляции – от стресса. Но последняя проверка Минздрава выявила для петербуржцев шокирующую статистику. Число смертей людей с психическими заболеваниями выросло на 447 (!) процентов. Этот рост больше, чем в любой другой категории болезней. «Комсомолка» решила разобраться, что кроется за этой статистикой.

«СТРЕСС МОЖЕТ ОБОСТРИТЬ ЛЮБОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ»

Из-за пандемии коронавирусав Петербурге действительно начался всплеск обострений психических заболеваний и обращений к врачам. Это уже давно заметили специалисты, которые были удивлены наплыву пациентов.

Число обращений людей за психологической помощью увеличилось Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- У нас апреле в три раза было больше обращений людей с обострениями, чем в том же месяце в 2019 году. Да и вообще в целом по стране люди интересовались этой проблемой в два-три раза чаще. Потом в сентябре была стабилизация, - говорит психиатр-нарколог, главный врач «Клиника доктора Лазарева» Игорь Лазарев.

Люди, страдающие психическими заболеваниями и зависимостью, по словам врача, чувствительны к стрессу. У них любое волнение вызывает обострение.

- Стресс был общемировой, - продолжает психиатр. – Замкнутое пространство, изоляция, неопределенность, которая взывает тревогу. Вторая волна может вновь вызвать рост обострений.

В США выявили, что у 8 из 10 пациентов с коронавирусом проявлялись неврологические симптомы, одним из которых была энцефалопатия - заболевание головного мозга, которое приводит к нарушению его функции.

Коронавирус бьет не только по организму, но и по мозгу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Нарушение деятельности головного мозга при коронавирусе действительно отмечается, - поясняет Игорь Лазарев. - И не только энцефалопатия, но еще и астения. Она влияет на продуктивность, из-за нее появляются колебания настроения, раздражительность, плаксивость, неуравновешенность, нарушение сна и памяти. Насколько долго это длится, пока никто не знает. У нас есть люди, которые переболели в мае-июне, у некоторых них до сих пор проблемы.

Судебно-медицинские эксперты отмечают, что любая инфекция, если она протекает при крайне высокой температуре, может вызывать нарушения психики. Коронавирус здесь не исключение.

«РОСТ БОЛЬШОЙ, НО ЧИСЛО СМЕРТЕЙ - НЕТ»

Эксперты, тем не менее, отмечают, что психические расстройства сами по себе крайне редко являются причиной смерти.

- Иногда можно так написать при болезни Альцгеймера, если произошло критическое уменьшение массы головного мозга. Но диагноз в причине смерти все-таки ставится другой, - уточняет заведующий отделением интенсивного оказания психитарической помощи, судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев. - Мне кажется, в статистику вписали пожилых людей, которые, имея психические расстройства, умирали, например, от коронавируса. Хотя это небольшой прирост, если смотреть на число смертей, а не на процент прироста.

Ко второй волне стоит подумать, как устроить свою жизнь дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С выводами судебно-психиатрического эксперта согласен и психиатр центра «Бехтерева» Олег Гончаров.

- На самом деле ничего не происходит особого, - поясняет Гончаров. – В прошлом году показатель смертности на 100 тысяч человек был 0,1. А в этом году - 0,3. Скажу очень грубо, но если в прошлом году умер один человек, то в этом году четыре. В процентах это вызывает удивление, но тут низкие стартовые показатели, поэтому такая цифра.

КОНКРЕТНО

Как подготовиться ко второй волне?

- Для людей вторая волна будет легче, чем первая с точки зрения психологии, - поясняет психолог Светлана Бояринова. – Люди уже проходили через это. Многие сделали выводы, а некоторые и работу над ошибками - почему им было так тяжело. А кто еще не сделал – сейчас самое время этим заняться.

Психолог советует заранее продумать план жизни в квартире в случае изоляции:

-Подумайте, как можно сегментировать пространство, кто в каком углу будет работать, как можно изолироваться и организовать личную жизнь.

- Составьте план бюджета, будьте готовы минимизировать расходы.

- Чтобы справиться с тревогой, введите сигнальное слово в семье. Если кто-то его говорит – это означает, что он на грани: надо отступить и дать перерыв, чтобы человек успокоился и справился с эмоциями.

- Если тяжело сидеть в четырех стенах, самое время стать волонтером или курьером. Можно сходить в приют для животных и взять питомца. Только это нужно сделать осознанно, чтобы после карантина животное не возвращать.