Мужчина загорелся на площади у ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге

Мужчина загорелся у ТРК "Галерея" в центре Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошел жуткий инцидент. В 16:53 часов в среду, 7 октября 2020 года, прямо на площади у торгово-развлекательного центра "Галерея", рядом со станцией метро "Площадь Восстания" загорелся человек. Очевидцы незамедлительно позвонили в МЧС.

- В 16:53 Центральный район, Лиговский проспект дом 30, поступила заявка, на площади перед ТРК "Галерея" горит мужчина, - сообщили в МЧС Санкт-Петербурга.

По приезду на место, спасатели обнаружили мужчину. Он лежал без сознания на асфальте с обгоревшими частями тела. На данный момент его осматривают сотрудники скорой помощи.

"КП-Петербург" выясняет обстоятельства произошедшего.