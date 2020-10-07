Билет в кино за 10 коробков спичек: Сколько стоил культурный досуг в Петербурге и Ленинграде XX века

Кино в XX веке было самым массовым видом искусства, а сегодня оно уступило место телевидению и интернету. Фото: Кинотеатр «Родина»

Вечер в ложе Мариинки – 2 рубля 90 копеек. Киносеанс – 50 копеек. Визит в библиотеку – бесценно. Вернее, бесплатно. Именно такими были цены на классические способы «окультуриться» в культурной столице в прошлом веке. «Комсомолка» сравнила цены и спросила у экспертов, каким в разные годы был досуг интеллигентного петербуржца и ленинградца.

МУЗЫКА

Главные музыкальные концерты Санкт-Петербурга конца XIX – начала XX века давали в сегодняшнем Большом зале Филармонии имени Шостаковича. В дореволюционную эпоху здесь располагалось Дворянское собрание, где также, в том числе, наслаждались музыкой.

Правда, билетов на такие концерты, предназначенные, по большей части, для аристократов, не печатали: скорее, рассылали приглашения. По словам историков, в Доме дворянского собрания даже было два симфонических оркестра.

Для более же простого слушателя были открыты многочисленные рестораны.

– Романсы и цыганские песни можно было послушать в ресторанах, где пела Варя Панина или другие – по-нашему, эстрадные – артисты, – отмечает историк, петербургский краевед Лев Лурье.

Афиша филармонии, 1945 год. Фото: Российская национальная библиотека

Филармония же как концертная организация появилась на Михайловской улице лишь в 1921 году. Первый концерт дали 12 июня: симфонический оркестр под управлением Эмиля Купера играл Чайковского.

Старые афиши и билеты сохранили цены на концерты филармонии разных лет. Так, в 1945-ом абонемент из 10 концертов в Большом зале обошелся слушателям в 70-130 рублей (см. «Конкретно». – Прим. ред.). В 1952-ом можно было послушать Бетховена в Малом зале за 10 рублей. В 1960-х на концерт в Большой зал можно было попасть за рубль. Сегодня же насладиться, например, Реквиемом Моцарта в Большом зале можно за 600-1300 рублей.

ТЕАТР

– До 1890-х в Петербурге негосударственных театров не было: были только Мариинский, Михайловский, Александринский, и все они были Императорскими, то есть принадлежали казне, – рассказывает Лев Лурье. – Но после 1905-го в городе появилось множество маленьких театров, напоминающих нынешние стендап-камеди. Они были очень популярны.

Визит в театральную сокровищницу Петербурга – Мариинский театр – никогда не был будничным развлечением. По сохранившимся в театре документам рубежа XIX-XX веков, за балетные спектакли брали от 22 копеек на последней скамейке самого высокого яруса до 18,7 рубля в ложе первого яруса с наилучшим обзором. Опера стоила и того дороже, от 27 копеек до 23,7 рубля.

Билет в Кировский театр, 1943 год. Фото: Государственный академический Мариинский театр

В 1943-ем попасть в ложу можно было за 17 рублей. Несмотря на войну и блокаду, Кировский театр собирал полные залы. В послевоенные 1950-е вечер в ложе мог стоить и 16, и 19 рублей, а в партер приглашали за 28. А вот в 1960-х за место в ложе на опере «Орлеанская дева» просили всего 2,9 рубля. Примерно за ту же цену можно было насладиться в партере и «Травиатой» 1970-х, и «Дон Кихотом» 1980-х.

Билет в Кировский театр, 1987 год. Фото: Государственный академический Мариинский театр

По воспоминаниям сотрудников Мариинки, самый дорогой билет в конце 1980-х на первый ряд партера стоил 4,5 рубля. Сегодня побывать на легендарном балете «Лебединое озеро» можно, в зависимости от места, за 2-12 тысячи рублей. По оценке Лурье, интерес петербуржцев к театру примерно тот же, что и век назад.

МУЗЕЙ

А вот императорские музеи начала прошлого столетия пустовали, ведь бывать в них могли себе позволить только интеллигентные люди, а туристы тогда были редкостью.

– В дореволюционный период со дня открытия музея в 1898 году в дни и часы работы экспозиции вход был свободный, с посетителей не взималось никакой платы, – рассказывают в Русском музее. – Осенью 1928-го были введены индивидуальные билеты по 20 копеек – и только с 1 января 1995-го установили новые расценки: билет для взрослого посетителя стоил 2000 рублей, причем в течение года из-за экономической ситуации в стране он подорожал до 5000 рублей.

Сейчас визит в Русский музей, а именно в Михайловский дворец, обойдется взрослому россиянину в 500 рублей.

Выступление оратора у галереи Большого дворца, 1930-е. Фото: ГМЗ «Петергоф»

Петергоф как музей с сердцем в Большом дворце появился в 1918 году.

– Тогда вход во дворец был бесплатным, но билеты выдавались по письменному заявлению в Петергофскую художественно-историческую комиссию, – объясняют в ГМЗ «Петергоф». – В 1936-ом Большой дворец был открыт ежедневно, и посетить его можно было за один рубль (или 60 копеек – для льготников). В 1980-е, после восстановления большей части разрушенного войной дворца, входной билет стоил 55 копеек.

С 2000 года билет для взрослого россиянина в Большой дворец Петергофа подорожал со 100 до 450 рублей.

БИБЛИОТЕКА

Мелкие районные библиотеки – платные и бесплатные, частные и основанные благотворительными обществами – начинают бурно развиваться в Петербурге в середине XIX века, ведь купить книгу в те времена было по карману немногим.

Императорская Публичная библиотека, которая ныне известна как Российская национальная, была бесплатной с самого своего основания Екатериной Второй. С тех пор, как говорят в РНБ, неизменных правил для посетителей всего два: сохранять тишину и не уносить книги домой. А вот в остальном правила для посетителей были самыми разными.

«Вход в библиотеку предоставляется всем пристойно одетым людям обоего пола, – гласят правила 1852 года. – Слуги в ливреях в библиотеку не впускаются».

Читатели на ступеньках библиотеки, 1920-е. Фото: Российская национальная библиотека

Для «занятий в общей зале» нужно было лишь оформить читательский билет. А вот в отделения пускали «для занятия рукописями или для особо уважительных ученых и аристократических работ». Если сегодня копию документа можно сделать при помощи сканера или мобильника, то полтора века назад выписки из книг и снимки с карт разрешали делать только обыкновенным карандашом, но не чернилами или красками.

– Популярность библиотек менялась по синусоиде, – поясняет Лев Лурье. – В советское время наука была единственным способом социальной самореализации, потому народу в библиотеках было, в общем, больше: люди писали диссертации. Сейчас в библиотеки ходят только те, кому это действительно интересно и нужно. Не сказал бы, что в советское время больше читали: любителей книги много и сейчас. Другое дело, что тогда выбор был гораздо меньше.

КИНО

Кино в XX веке было самым массовым видом искусства, максимальный интерес публики оно переживало в 50-70-е годы. А еще поход в кинотеатр был самым доступным видом культурного досуга, за исключением вечера в доме или дворце культуры: там занятия были бесплатными.

– В 1913-ом, когда мы открывались, билет на сеанс стоил от трех до пяти рублей, – рассказывают в одном из старейших кинотеатров Петербурга «Аврора». – Позже, в советское время, все кинотеатры Союза работали в одной ценовой политике.

Киносеансы устраивали даже в войну. Фото: Кинотеатр «Аврора»

Детский – 10 копеек, взрослый – 25-50 копеек. Такими цены были в «Родине», «Смене», «Октябре», «Зените», «Великане», «Современнике» и многих других кинотеатрах Ленинграда. А за 70 копеек можно было попасть в самый современный кинозал – такой, как в панорамном «Ленинграде» или «Гиганте».

К слову, сегодня в той же «Авроре» сеанс обходится в 150-900 рублей с взрослого зрителя.

– Сейчас интерес к кино и кинотеатрам идет на спад, – отмечает Лурье. – Причины – появление Интернета и шоковое развитие телевиденья.

КУЛЬТУРНЫЕ 90-Е

90-е принесли с собой не только экономический кризис, но и расцвет культуры Ленинграда-Петербурга. В городе гастролировали исполнители со всего мира, а балетная труппа Мариинского театра пережила крупнейший подъем; расцвел Театр имени Ленсовета и продолжил расти ленинградский рок. Появились видеокассеты, благодаря которым все желающие смогли, наконец, посмотреть и американские боевики, и «Эммануэль».

– Для развития культуры 90-е были плодотворнее, чем 2000-е, – считает Лурье. – Сейчас люди продолжают ходить в театры и на концерты, но гораздо больше внимания уделяют здоровью и природе. Это уже не столько о культуре, сколько о тайм-ауте. Что будет дальше? Русская культура – это главное природное ископаемое, которое у нас есть, а русский язык гораздо важнее для страны, чем нефть и газ. И пока будут живы большие города, и люди будут получать высшее образование, они будут читать Пушкина и Бродского, ходить в театры и слушать музыку.

КОНКРЕТНО: