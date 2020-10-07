Туристы из Сибири и Урала стали самыми частыми гостями Санкт-Петербурга. Фото: pixabay.com.

Из-за пандемии все россияне пересмотрели свои планы на отдых и вместо заграничных курортов стали исследовать родные просторы. Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), предоставила обширное исследование туристического трафика в Санкт-Петербурге за лето и сентябрь 2020 года. Итак, пик туристического сезона пришелся на вторую половину лета и начало сентября. По понятным причинам - весной и первые летние недели были ограничения на перемещения между регионами России. К слову, в прошлом году поток российских туристов в город на Неве распределялся более равномерно.

Наибольший рост интереса к Северной столице продемонстрировали сибиряки. В конце лета и начале сентября туристический поток из Сибири увеличился на 15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. А в первую неделю сентября было на треть больше сибиряков, чем в первую неделю июня.

Аналитики МТС отмечают рост популярности отдыха в культурной столице и у жителей Урала: летом этого года в городе находилось на 12 процентов уральцев больше, чем в прошлом году. Пик интереса пришелся на конец августа и первую половину сентября, хотя в прошлом году жители Екатеринбурга, Перми и других уральских города чаще приезжали в Санкт-Петербург в июле.

Что интересно, количество москвичей, побывавших в Петербурге выросло примерно на 11 процентов по сравнению с прошлым годом.

Провести отпуск в Санкт-Петербурге предпочли не только жители столицы, но и туристы с юга страны. Жители Краснодара, Ростова-на-Дону и другие южане отдыхали от летнего зноя в городе на Неве на 8 процентов чаще, чем в прошлом году. Как и в прошлом году, пик их интереса к красотам Петербурга пришелся на первую половину сентября.

Десятки тысяч жителей Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и других дальневосточных городов сохранили стабильный интерес к Петербургу. Путешественники из Дальнего Востока повторили тенденции прошлого года: пик их интереса к городу пришелся на июль, а количество туристов по сравнению с прошлым годом практически не изменилось.

Это не единственное исследование МТС, в прошлом году аналитики составили рейтинг популярности петербургских мостов. В 2018 и 2019 годах в тройку лидеров входили Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты. Трафика, который ежегодно генерируют гости города во время просмотра разводки мостов, хватило бы на размещение более двух миллионов фотографий в соцсетях или почти 1,4 лет онлайн-трансляций.