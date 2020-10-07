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Происшествия

«Я внуку кричу – беги! А он плачет: баба, я тебя не брошу!»: Жительница военного городка рассказала, как спасалась с ребенком от взрывов под Рязанью

За пострадавшими выехали уже две машины скорой помощи
Роман ЛЯЛИН
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Пенсионеры, спасаясь от пожара, бегут по трассе

Пенсионеры, спасаясь от пожара, бегут по трассе

Фото: Из личного архива героя публикации

Взрывы на военном складе рядом с поселком Желтухино под Рязанью не прекращаются уже больше двух часов. Спасатели эвакуируют ближайшие поселки, а огонь перекидывается на жилые дома. Осколки разлетаются рядом с людьми, а пожарные не могут подобраться к месту происшествия. «Комсомолка» узнала у очевидцев, что происходит в военном городке.

- Я работаю в школе на территории этого военного городка, - рассказала местная жительница Ольга. – Я была дома, когда началось это «стрельбище». Я поначалу не могла понять, что происходит. Смотрю в окно, люди бегают. Увидела знакомую, которую работает в штабе. Она крикнула мне: «Бегите, склады горят!». Я схватила документы и бегом, даже кошелек не успела взять. Со мной в этот момент был еще внук. Он очень испугался, кричал, плакал: «Бабушка, быстрее! Бабушка, мне страшно!». А я не могу быстро бежать. Я ему говорю: «Беги!». А он: «Я без тебя не могу!».

Взрывы на складе видно за несколько десятков километров

Взрывы на складе видно за несколько десятков километров

Фото: СОЦСЕТИ

Когда Ольга вместе с внуком выбежала на улицу, все вокруг полыхало.

- Там уже трава горела, сосны, - делится Ольга. - Мы бежим в сторону трассы, а рядом с нами взрывы. Толком еще понять никто не мог, что происходит, сирены не было. Никаких предупреждений. Я бы так и сидела дома, если бы не знакомая. Да, я слышала как стекла звенели, но подумала, что это стрельба. А тут меня предупредили.

Ольга уверена, что пожар произошел из-за того, что кто-то поджег траву или пробрался на склад.

- Понимаете, там на территории никого не было, - поясняет женщина. - Все специально сделали. Нас, слава богу, подобрали и довезли до ближайшего поселка, а уже оттуда зять забрал в Рязань.

Жители поселка утверждает, что сирен не слышали

Жители поселка утверждает, что сирен не слышали

Фото: Из личного архива героя публикации

Сейчас Ольга переживает за пенсионеров, которые в момент ЧП были в многоквартирном доме.

- В части живет примерно около тысячи человек, среди них очень много пожилых людей, что с ними? - беспокоится женщина. - У нас в доме живет ветеран войны, она не ходит, не знаю - вывели ее или нет.

Проезжающие мимо водители видели, как какие-то пенсионеры шли прямо по трассе, спасаясь от взрывов. Многие не могли проехать мимо.

- Я проезжал в трех километрах от места взрыва, - рассказал «КП» Сергей. – Там все ужасно! Видно, как осколки разлетаются, хотя сама часть находится глубоко в лесу. Ближайшие дома к месту взрыва уже начинали гореть. Все люди шли по трассе, я видел даже, как бабушка тихонько брела по дороге. Остановился, ко мне подошли спасатели, спросили: «Можешь перевезти людей на безопасное расстояние?». Так человек 6-7 перевез.

К месту происшествия стянулись пожарные машины, но они не могут подобраться к огню.

- Туда близко никто не может подойти, потому что там артиллерийские боеприпасы, - продолжает Сергей. – Они взрываются каждую секунду и так уже больше двух часов. Я вот сейчас в 20 километрах и все равно слышу. Говорят, что есть пострадавшие. Пожарные стянулись со всего района, но пока все вдоль дороги стоят.

Информацию о пострадавших подтвердили в Скопинской больнице.

- Две машины скорой помощи уехали за пострадавшими, сколько человек привезут, пока не знаем, - пояснили в больнице.

На место ЧП прибыл вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

- Сейчас эвакуируют людей, - сообщают в областной администрации. - В первую очередь из поселка вывезены все дети: 130 школьников и 16 детей младшего возраста. В настоящее время все они находятся у родственников, в безопасной зоне. Временно приостановлено движение транспорта и работа двух автозаправочных станций на участке федеральной автотрассы Р-22 «Каспий». В Ряжском районе ведется эвакуация жителей населенных пунктов Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково.

В Минобороны уточняют, что взрывы начались из-за возгорания травы.

- Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, - цитируют в администрации Минобороны. - Штатному пожарному расчету воинской части остановить возгорание не удалось. Совместно с прибывшими пожарными расчетами МЧС осуществляется организованная локализация и тушение пожара.

В администрации пока информацию о пострадавших от взрывов не подтверждают.

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