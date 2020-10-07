«Тушили всем, что было под рукой»: очевидцы рассказали о человеке, загоревшемся на Лиговском проспекте

Трагедия случилась 7 октября на Лиговском проспекте. Фото: предоставлено читательницей "КП"

Вечером в среду, 7 октября в Санкт-Петербурге произошло ЧП: на площади перед ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте загорелся мужчина. По словам очевидцев, огонь охватил его голову и плечи. Оправившись от шока, прохожие бросились его тушить.

- Там была дикая суматоха, - вспоминает одна из свидетельниц случившегося Анна. – Я не застала момент, когда все началось. Запомнила только, что у него горела верхняя часть туловища. Его тушили буквально всем, что было под рукой – сбивали огонь куртками и сумками, обливали водой из бутылок.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Фото: предоставлено читательницей "КП"

Что именно случилось у торгового центра, на данный момент не известно. По одной из версий, все было неслучайно. Как говорят очевидцы, перед тем, как вспыхнуть, словно факел, пострадавший ходил по площади с плакатом и выкрикивал политические лозунги.

- Все даже не сразу сообразили, что происходит нечто из ряда вон выходящее, - признается еще одна очевидица Надежда. – Там же на площади постоянно какие-то активности – то танцы, то концерты, то фаер-шоу. Когда разобрались, конечно, побежали его тушить.

Место происшествия оцепила полиция. Мужчину увезли в больницу, на асфальте осталась его обгоревшая крутка. Фото: предоставлено читательницей "КП"

Спустя несколько минут к ТЦ прибыли пожарные, медики и полиция. Пламя к тому моменту удалось погасить – мужчина лежал у стены и ждал помощи. На машине «Скорой помощи» его забрали в НИИ Джанелидзе. На данный момент он находится в тяжелом состоянии.

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