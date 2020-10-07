«Или маски или карантин как летом»: эпидемия поставила ультиматум перед жителями Санкт-Петербурга

Масочный режим в городе скорее отсутствует. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге снова пошла в рост. 7 октября в Северной столице выявили 456 новых зараженных. До майского рекорда в 541 новый случай осталось буквально пару шагов. Ученые и врачи, срывая горло, призывают народ «стать ответственнее» и начать соблюдать меры предосторожности в людных местах. Народ не внемлет – он устал.

«ПРОФАНАЦИЯ ЭТО ВСЕ»

Первое за день требование надеть маску среднестатистический петербуржец слышит уже с утра, когда спускается в метро. Слышит – и послушно надевает… чтобы тут же снять, как только кордон на входе на станцию останется за спиной.

- Ну а что тут поделаешь? – пожала плечами женщина на одной из станций фиолетовой ветки (между прочим, судя по погонам – из старшего командного состава!), которую мы попросили прямо и без обиняков рассказать, что происходит. – Предупреждать мы обязаны – иначе вплоть до лишения зарплаты. А уж что там пассажир делает, когда проходит через турникет – не наша проблема и не наша ответственность. Профанация это все, я вам так скажу. Обещали вот, что приставят к нам полицию. Мы ждали-ждали и не дождались. До сих пор ждем.

В метро люди при виде сотрудников послушно натягивают маску на нос... и через несколько шагов ее снимают. Фото: Артем КИЛЬКИН

И действительно – пока мы общались, на станцию успело прошмыгнуть несколько человек вообще без масок и перчаток. Кто-то прошел быстрым шагом, оглядываясь и на всякий случай прикрывая лицо рукой, кто-то – совершенно открыто и спокойно, даже не глядя на сотрудников метро. Такая же ситуация повторилась еще на двух станциях в центре. На одной усталый сотрудник раз за разом повторял: «Граждане пассажиры, надеваем масочку, масочку надеваем» - и следил, как народ равнодушно проходит мимо. На другой на корреспондента «КП», внаглую разгуливавшего с голой мордой перед турникетами, и вовсе не обратили внимания.

«СИНЯЯ БОРОДА» И «СОТРУДНИКИ В ШТАТСКОМ»

Аналогичную картину можно увидеть в торговых центрах и магазинчиках «у дома». Кое-где администрация демонстративно выставила охранников с инфракрасными градусниками, но по факту – такой же проходной двор.

- Ну а что я сделаю? – развел руками один из стражей общественного здоровья. – У меня приказ четко сформулирован, между прочим – предупреждать и мерить, что там дальше происходит – не моя забота. Да и вообще – ерунда это все. Все так делают. Я недавно сам пришел в магазин за джинсами, мне дали перчатки. А как мне в перчатках джинсы выбирать? Их же пощупать надо, понять, какая ткань, какое качество. Так мне тот же сотрудник и сказал – «отойдите немножко и спокойно снимите, ничего не случится». Я так и сделал. Так что все эти меры – только для вида.

Большинство маски носит в режиме "синей бороды" - на подбородке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правда, в другом ТЦ нас предостерегли: со слов охранника, по магазинам с прошлой недели начали ходить сотрудники полиции, переодетые в штатское. Задача у них простая – высматривать хитроумных покупателей, носящих маски только для вида, тут же их задерживать и составлять протокол. Правда, как именно эта механика работает, неясно. Скорее всего, вообще не работает: иначе из магазинов каждый день нарушителей вывозили бы автобусами.

Но ищущий да обрящет – в ходе долгих и трудных поисков мы все-таки нашли магазин, где от наглого корреспондента потребовали надеть маску. Это оказался отдел с бытовой техникой и товарами для дома в одном из торговых центров Фрунзенского района.

- Вы, конечно, можете не надевать, - развела руками сотрудница на входе. – Но имейте в виду – я могу вызвать полицию. У нас такое уже бывало и не раз. А у полиции со скандалистами разговор короткий. Да и на кассе вас без маски не обслужат. У нас проверки постоянно, мы из-за вас закрываться не хотим.

Санитарную дистанцию (внимание на левый край) тоже почти никто не соблюдает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Но это, повторимся, скорее исключение из правил. Количество петербуржцев, откровенно «забивших» на правила безопасности, столь велико, что магазину проще закрыть на это глаза, чем скандалить с каждым вторым покупателем. Поэтому продавцы на кассах терпеливо разъясняют: «Да, был такой приказ от руководства недели полторы-две назад – без масок не обслуживать. Но потом выяснилось, что это просто рекомендация, никого мы ни к чему принуждать не можем, так что проходите, проходите, нечего очередь создавать».

И так везде. Рядовые горожане к жизни в изменившихся условиях уже приноровились. У довольно большой массы людей, строго говоря, маски все-таки есть, но носятся они в режиме «синей бороды» - под подбородком. И лишь в случае острой необходимости на минуту-другую натягиваются на нос. Исключение – люди старшего возраста. Бабушки и дедушки носят маски почти поголовно и не жалуются.

Исключение - пожилые люди. Они маски носят практически всегда и везде. Фото: Артем КИЛЬКИН

«НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ НУЖНЫ НИКОМУ»

Специалисты на происходящее смотрят с плохо сдерживаемым неодобрением. Так, По словам заместителя директора по инновационной работе НИИ Пастера Александра Семенова, чтобы понять, что ждет Россию в будущем, можно посмотреть на опыт (в большинстве своем тяжелый и безрадостный) европейских стран.

- У нас сейчас наблюдается подъем заболеваемости, не такой, конечно, как, к примеру, в Испании или Франции, - отмечает специалист. – Только там количество зараженных в сутки свели почти до нуля, обрадовались и отменили все ограничения. И тем самым спровоцировали развитие второй волны. Мы тоже успешно преодолели острую фазу, расслабились – и теперь имеем то, что имеем.

По словам Семенова, рост заболеваемости в Санкт-Петербурге – да и в других городах – еще можно задушить без серьезных потерь. Если прямо сейчас все начнут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, на это уйдет около двух недель. Если же ситуация будет развиваться в прежнем русле, эпидемия может растянуться вплоть до конца 2021 года – до тех пор, пока всех массово не вакцинируют, или пока у народа не разовьется коллективный иммунитет.

По словам специалистов, народ устал от ограничений. Но деваться некуда. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Понятно, что все уже устали, всем хочется вернуться к нормальной и спокойной жизни, - констатирует ученый. – Но мы сейчас, по сути, стоим перед выбором: либо смириться с не такими уж страшными и критическими ограничениями и начать их выполнять, либо нарваться на ограничения куда страшнее – вплоть до возвращения летнего карантина.

Поддерживает эту позицию и Смольный. Так, глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко рассказал «КП»-Петербург, что новые массовые закрытия кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров не нужны никому – и пока такой вопрос на повестке дня в администрации города не стоит. А вот ситуация с масками действительно становится с каждым днем все более и более тревожной.

- По моей информации количество людей, оштрафованных за несоблюдение мер безопасности, в сентябре увеличилось в восемь раз, - отметил Москаленко. – Тем не менее сейчас мы рассматриваем в качестве приоритетных два пути: во-первых, ужесточить контроль за бизнесом, чтобы на территориях объектов экономики – в магазинах, ресторанах и так далее – все-таки соблюдались меры безопасности. Во-вторых, вести разъяснительную работу с населением – рассказывать, убеждать, в том числе через СМИ, что носить маски необходимо, что это вопрос общественного здоровья.

По словам специалистов, выбор невелик - либо масочный режим, либо карантин, как летом. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Москаленко, Смольный совместно с Роспотребнадзором разработал несколько сценариев на случай обострения эпидемии – от наиболее благополучного до наиболее тяжелого. На данный момент чиновники уповают на народную сознательность. Что будет, если пропаганда и контроль за бизнесом не сработает, собеседник «Комсомолки» рассказывать отказался.