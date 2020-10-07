«Впечатления у меня прекрасные»: Михаил Боярский оценил песню своей внучки «Плохая девочка»

Екатерина выпустила песню "Плохая девочка" Фото: скрин instagram/boyarskaya.katerina

Старшая внучка Михаила Боярского 21-летняя Екатерина решила связать свою жизнь с музыкой. Девушка опубликовала у себя дебютную песню с броским названием "Плохая девочка". Дочка депутата Госдумы РФ Сергея Боярского в клипе предстала в колготках в крупную сетку и короткой юбке в ярком образе. Песня звучит современно и мелодично.

- Плохая девочка, но не для тебя, "бой", я устала заниматься этой борьбой, - поет в припеве Екатерина. При этом в песне используются и ругательства: "твои тупые суки на проводе, я одна в этой комнате"...

Михаил Боярский заявил, что творчеством внучка в своих родителей Фото: Илья СМИРНОВ

Отец Екатерины Сергей Боярский в социальных сетях сообщил, что гордится дочкой. "Комсомолка" позвонила дедушке молодой певицы Михаилу Боярскому, чтобы узнать его мнение о песне.

- Конечно, слушал, - подтвердил "КП-Петербург" Михаил Боярский. - Впечатления у меня прекрасные. Мне очень нравится, что она занимается делом, что она самостоятельная. Несмотря на то, что она находится далеко от бабушки и дедушки, она вдумчиво занимается творчеством. Приятно, что она повзрослела. Самое главное, что она занимается делом, которое ей нравится.

По словам Михаила Боярского, он не думает, что любовь к творчеству Екатерине досталась от него.

- Это от родителей: от мама, от папы, - пояснил народный артист РСФСР. - Что касается нас, мы, конечно, одна семья. Но никакого влияния на, то как сложилась ее судьба, мы не оказывали. Просто относились к ней как к любой внучке. Я буду следить не только за ее творчеством, а за всеми внуками и детьми, это моя счастливая обязанность. Самое главное, чтобы они были приличными людьми, за которых нестыдно. Очень важно, чтобы в семье выросли хорошие дети.