Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о новых мерах из-за коронавируса с 12 октября

Обращение с перечнем мер против коронавируса губернатор Санкт-Петербурга опубликовал на своей странице ВКонтакте
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (3)Комментарии (3)
Карантинные меры полностью никуда не уходили, но теперь за ними следить станут строже.

Карантинные меры полностью никуда не уходили, но теперь за ними следить станут строже.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга опубликовал обращение к жителям города, в котором рассказал о ситуации с распространением коронавируса и мерах, которые власти намерены предпринять в этой связи.

- Дорогие ленинградцы-петербуржцы! К сожалению, заболеваемость коронавирусом растет. За прошедшую неделю – почти на 38 процентов. На 21 процент увеличилось число госпитализаций. Сейчас с больными COVID-19 работают 13 стационаров. 12 октября вводим площадку Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в Ленэкспо, - говорится в тексте обращения, размещенном на странице Александра Беглова ВКонтакте.

Для приема среднетяжелых больных уже оборудованы корпуса 5 и 5а. Все койки в них оснащены аппаратами для подачи кислорода. Есть и реанимационное отделение.

Что касается плановой специализированной медпомощи, то ее, по словам губернатора, постараются «максимально сохранить».

Госпиталь в Ленэкспо прошел модернизацию и вновь готов принимать пациентов. Фото: правительство СПб

Госпиталь в Ленэкспо прошел модернизацию и вновь готов принимать пациентов. Фото: правительство СПб

Из других противокоронавирусных мер глава города отметил рекомендацию людям в возрасте старше 65 лет соблюдать самоизоляцию и не посещать людных мест. Купить продукты или лекарства пожилым горожанам помогут волонтеры. Их работу уже активизировали.

Кроме этого сохранен запрет на участие в массовых, спортивных и культурных мероприятиях. мероприятиях для несовершеннолетних Важно, чтобы школьники и подростки не посещали места скопления людей, где можно заразиться.

Вместе с Совместно с Роспотребнадзором будет усилен контроль за соблюдением карантинных мер на объектах торговли и в других учреждениях города. Рост нарушений - из 1300 проверенных объектов на половине нашли нарушения - вынуждает Смольный идти на жесткие меры

- К нарушителям будут применяться жесткие административные меры и штрафы. Вплоть до закрытия. Предприятиям рекомендуем по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, - заявил Александр Беглов.

Носить маски и перчатки надо обязательно.

Носить маски и перчатки надо обязательно.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Он еще раз напомнил, что в общественных местах, в транспорте петербуржцы обязаны носить маски и перчатки! Это вопрос не только личной безопасности, но и залог сохранения экономики города, ведь при росте заболеваемости ТЦ, магазины, рестораны и многое другое опять попадут под риск закрытия.

- Защитить себя и других несложно. Гораздо сложнее лечить достаточно коварную болезнь и восстанавливать силы после выздоровления. Берегите себя! Вместе мы справимся! - подчеркнул губернатор.

А все вопросы по коронавирусу и другим сферам жизни петербуржцы могут задать по номеру горячей линии 122.

Интересное

Рекомендуемые