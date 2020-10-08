Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о новых мерах из-за коронавируса с 12 октября

Карантинные меры полностью никуда не уходили, но теперь за ними следить станут строже. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга опубликовал обращение к жителям города, в котором рассказал о ситуации с распространением коронавируса и мерах, которые власти намерены предпринять в этой связи.

- Дорогие ленинградцы-петербуржцы! К сожалению, заболеваемость коронавирусом растет. За прошедшую неделю – почти на 38 процентов. На 21 процент увеличилось число госпитализаций. Сейчас с больными COVID-19 работают 13 стационаров. 12 октября вводим площадку Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в Ленэкспо, - говорится в тексте обращения, размещенном на странице Александра Беглова ВКонтакте.

Для приема среднетяжелых больных уже оборудованы корпуса 5 и 5а. Все койки в них оснащены аппаратами для подачи кислорода. Есть и реанимационное отделение.

Что касается плановой специализированной медпомощи, то ее, по словам губернатора, постараются «максимально сохранить».

Госпиталь в Ленэкспо прошел модернизацию и вновь готов принимать пациентов. Фото: правительство СПб

Из других противокоронавирусных мер глава города отметил рекомендацию людям в возрасте старше 65 лет соблюдать самоизоляцию и не посещать людных мест. Купить продукты или лекарства пожилым горожанам помогут волонтеры. Их работу уже активизировали.

Кроме этого сохранен запрет на участие в массовых, спортивных и культурных мероприятиях. мероприятиях для несовершеннолетних Важно, чтобы школьники и подростки не посещали места скопления людей, где можно заразиться.

Вместе с Совместно с Роспотребнадзором будет усилен контроль за соблюдением карантинных мер на объектах торговли и в других учреждениях города. Рост нарушений - из 1300 проверенных объектов на половине нашли нарушения - вынуждает Смольный идти на жесткие меры

- К нарушителям будут применяться жесткие административные меры и штрафы. Вплоть до закрытия. Предприятиям рекомендуем по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, - заявил Александр Беглов.

Носить маски и перчатки надо обязательно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Он еще раз напомнил, что в общественных местах, в транспорте петербуржцы обязаны носить маски и перчатки! Это вопрос не только личной безопасности, но и залог сохранения экономики города, ведь при росте заболеваемости ТЦ, магазины, рестораны и многое другое опять попадут под риск закрытия.

- Защитить себя и других несложно. Гораздо сложнее лечить достаточно коварную болезнь и восстанавливать силы после выздоровления. Берегите себя! Вместе мы справимся! - подчеркнул губернатор.

А все вопросы по коронавирусу и другим сферам жизни петербуржцы могут задать по номеру горячей линии 122.