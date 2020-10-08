Бывший мэр города в Архангельской области отсудил себе прибавку к пенсии

Экс-мэр Новодвинска отсудил прибавку к пенсии. Фото: novadmin.ru

Бывший мэр небольшого города Новодвинска (Архангельская область) в суде отстоял свое право на индексацию пенсии. Требовать прибавку при помощи Фемиды ему пришлось из-за нежелания нынешней городского руководства идти на соглашение добровольно. И тогда Михаил Юрьев подал иск к администрации Новодвинска. Третьей стороной стало местное отделение Пенсионного фонда России (ПФР).

- Юрьев М.С. обратился в суд с иском к администрация городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» о возложении обязанности произвести индексацию и перерасчет размера пенсии за выслугу лет (доплаты к государственной пенсии) за счет средств местного бюджета, - говорится в тексте иска, размещенного на сайте Новодвинского городского суда.

Как обоснование для получения прибавки Юрьев указал, что в 1996-2000 и в 2004-2008 годах он был главой администрации Новодвинска. С 2008 года на пенсии, но за годы работы она ни разу не индексировалась.

Речь идет о доплате чиновникам в 60% от размера зарплаты на занимаемой должности. Эта пенсия - за выслугу лет, плюсуется с обычной пенсией по старости. Пока Михаил Юрьев работал мэром, пенсию по выслуге ему не платили, а с увольнением в 2008-м - вновь начали. Но с этого времени размер ее не менялся в связи с пробелами в законодательстве.

Однако суд посчитал, что пенсия есть пенсия и ее обязаны индексировать каждый год.

Представители администрации Ногинска и ПФР на заседание не явились, иск был удовлетворен.

Отметим, что все произошло еще 15 сентября. Пока решение суда не вступило в законную силу. Как сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в юридическом отделе администрации Новодвинска, у бывшего мэра есть право обратиться в суд о защите своих интересов. А у них в свою очередь, есть право его оспорить. Но окончательного решения еще не принято.