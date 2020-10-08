ЗакС проработал детали закона о "наливайках" в Санкт-Петербурге

Новый закон о "наливайках" в Петербурге вступит в силу с 1 января 2021 года Фото: Андрей ГАШЕВ

В Санкт-Петербурге с 1 января 2021 года вступит в силу новый закон о "наливайках", который регулирует работу городских баров. Законопроект вызвал бурную дискуссию в обществе, а также среди самих владельцев заведений. Первый его вариант предполагал запрет продажи алкоголя в барах, площадь которых меньше 50 "квадратов". Однако из-за этого могли исчезнуть десятки авторских заведений, которые стали визитной карточкой города. После этого Законодательное собрание Северной столицы приняло решение внести дополнения в закон.

- По поручению председателя ЗакСа Вячеслава Макарова минимальную площадь зала обслуживания планируют снизить до 20 квадратных метров, однако требование о 50 "квадратах" сохранится для заведений общепита, которые расположены в многоквартирных домах массовых серий — в так называемых "хрущевках", панельных домах, "кораблях", - рассказал депутат парламента Денис Четырбок.

Также парламентарий пояснил, что сам закон вступит в силу 1 января 2021 года, однако норма о 50 "квадратах" для заведений общепита в "хрущевках" и "кораблях" заработает на год позже — с 1 января 2022 года.

На данный момент депутаты продолжают прорабатывать детали закона. Сейчас они прописывают четкое определение зала обслуживания, которым исключат двоякое толкование при измерении площади.

Кроме того, рестораторы города решили проявить инициативу и предложили установить минимальную розничную цену на продажу алкоголя в заведениях. Сейчас депутаты подготовили обращение в адрес главы Минфина с данным предложением.