Личный бассейн императора и горка для царской семьи: Как будет выглядеть после реставрации Александровский дворец

Александровский дворец начали реставрировать в 2012 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже восемь лет реставраторы работают над восстановлением интерьеров Александровского дворца. Роскошное здание было построено в Царском Селе Екатериной Великой к свадьбе ее любимого внука – Александра I по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Дворец возвели в рекордные даже по нашим временам сроки – всего за 4 года. С особенным трепетом к этому месту относился последний российский император Николай II. С 1905 года Александровский дворец стал постоянной и последней его резиденцией. Здесь принимались важнейшие государственные решения и отсюда царскую семью в роковом для страны 1917 году отправили в ссылку в Тобольск.

С тех пор дворец много раз менял свое назначение. Чего здесь только не было – от кабинетов гестапо до Института русской литературы. И вот в 2012 году в Александровском дворце началась реставрация. Увидеть первые 15 возрожденных залов петербуржцы смогут уже в следующем году. А пока музей еще не открылся, мы покажем самые яркие его интерьеры.

Сиреневый кабинет

Это было одно из любимых помещений супруги Николая II Александры Федоровны. Свое название этот кабинет получил не только за цвет интерьера, но и из-за того, что здесь повсюду стояла сирень, которую императрица обожала.

В Сиреневом кабинете повсюду стояла живая сирень Фото: Олег ЗОЛОТО

При восстановлении этой комнаты реставраторы долго возились с кистями и бубенчиками – сложным тканевым обрамлением, которым украшена мебель. Немало труда ушло также при работе с камином и зеркалом, как выяснилось, ажурную резьбу и причудливую форму повторить было непросто. Но задача решена, и теперь Сиреневый кабинет готов восхищать посетителей.

Палисандровая гостиная

Название эта гостиная получила по породе дерева, из которого выполнено ее убранство. Это одно из тех помещений, где не сохранилось ничего исторического, и все пришлось воссоздавать.

Палисандровую гостиную воссоздавали с нуля по автохромам Фото: Олег ЗОЛОТО

И здесь на помощь реставраторам пришли старинные фотографии и автохромы. Благодаря им удалось выяснить, какого цвета была гостиная и что в ней располагалось. Пока здесь только голые стены и камин, но вскоре появится историческая мебель.

Кленовая гостиная

Лепной декор на нежно-розовых стенах смотрится, будто кружево. Здесь, как и в Сиреневом кабинете, тоже повсюду были живые цветы.

Балкончик в Кленовой гостиной Фото: Олег ЗОЛОТО

На антресоли Кленовой гостиной Александра Федоровна очень любила заниматься вязанием, ведь помещение сообщалось с кабинетом ее супруга, и она могла слышать все его переговоры.

Императрица сама выбирала оформление этого помещения Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, у императрицы здесь был специальный пульт, с помощью которого она регулировала отопление – в подвалах Александровского дворца стояли печи, которые направляли прогретый воздух по каналам в полу и стенах. Своего рода старинный климат-контроль.

Большой парадный кабинет

Это помещение было предназначено для приемов, рабочих совещаний, заседания совета министров и прочих государственных дел.

В Большом парадном кабинете Николай II решал все важные дела Фото: Олег ЗОЛОТО

Именно здесь император вершил судьбу страны. Особым украшением кабинета стал камин, выложенный причудливыми изразцами.

Этот камин - подлинный. Он был немного разрушен, но сохранился Фото: Олег ЗОЛОТО

Он сохранился с царских времен, хотя и был разрушен. А изразцы в какой-то момент были закрашены черной краской. Сейчас же он полностью восстановлен, хотя и не работает – как и ни один камин во дворце

Зал с горкой

Сейчас это помещение полностью в лесах. Главной его изюминкой с середины XIX века была деревянная горка, с которой на коврах каталась вся царская семья вместе с гостями.

Горка, с которой любила кататься царская семья, стояла прямо во дворце Фото: Олег ЗОЛОТО

Известно, что император и его домочадцы обожали активно проводить время, вот потому и перенесли любимую зимнюю забаву в свой дворец.

Зал, в котором горку воссоздадут, пока заполнен лесами Фото: Олег ЗОЛОТО

Горка эта не сохранилась, но реставраторы намерены ее восстановить и поставить на прежнее место. Правда, кататься на ней уже будет нельзя – ведь теперь это не развлечение, а музейный экспонат.

Мавританская уборная

Это, пожалуй, одно из самых красивых помещений дворца. Здесь находился личный бассейн Николая II и его мини-спортзал с турником и гимнастическими снарядами.

Мавританская уборная, пожалуй, одно из красивейших помещений дворца Фото: Олег ЗОЛОТО

Воссоздать цветовое решение уборной помогли осколки метлахской плитки, которую мастера нашли в полуразрушенной чаше бассейна.

Камин здесь есть, но не работает, как и ни один камин во дворце Фото: Олег ЗОЛОТО

Частично фрагменты исторических изразцов вернули на место. Известно, что воду в бассейн набирать не будут, чтобы соблюсти нужные для музейных экспонатов условия.

Спальня

Покои императора и его супруги затянуты восхитительным вощеным ситцем, который легко моется. Эту ткань привезли специально из Англии.

Спальня Николая II и Александры Федоровны Фото: Олег ЗОЛОТО

В спальне августейших супругов находились две кровати и личная уборная. Как она выглядела, можно будет увидеть, когда здесь появится вся необходимая мебель.

Лепной декор

Это фрагменты декора из зала с горкой и домовой церкви. Пока они только готовятся занять свое место в залах Александровского дворца.

Фрагменты исторической лепнины Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

15 помещений, расположенных в восточном крыле Александровского дворца откроют для посетителей уже в следующем году. Дальше приводить в порядок будут оставшиеся залы. Кроме того, в Царском Селе планируют также восстановить Китайский театр, сгоревший в 1941 году, отреставрировать Зубовский флигель и привести в порядок остальные разрушенные павильоны.

КОМПЕТЕНТНО

«Царское Село до сих пор залечивает раны войны»

Ольга Таратынова, директор ГМЗ «Царское Село» и спикер Санкт-Петербургского международного культурного форума Фото: Олег ЗОЛОТО

- Из федеральных пригородных музеев, пожалуй, только Царское Село все еще в таком масштабе залечивает раны войны, - отмечает директор ГМЗ «Царское Село» и спикер Санкт-Петербургского международного культурного форума Ольга Таратынова. - Наш музей-заповедник оказался третьим в очереди на возрождение — после Павловска и Петергофа. К восстановлению Царского Села приступили только в 1957 году. Очень много работ уже выполнено. Но даже в Екатерининском дворце мы еще не поставили финальную точку. Полное возрождение объектов Царского Села — основной вектор деятельности сотрудников музея. При этом ключевое внимание сейчас уделяется именно Александровскому дворцу — это наш стратегический объект. Проект реконструкции разделили на три этапа, чтобы как можно раньше открыть для посетителей значимые помещения — те, где жила семья Николая II и где происходили самые счастливые и самые трагические события в жизни императорской фамилии. Остались инженерные вопросы и сама процедура сдачи первой очереди.