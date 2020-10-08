От перлюстрации к тоннам мелких посылок: в Петербурге начинается реставрация Главпочтамта

Здание почтамта в Петербурге появилось в XVIII веке Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда-то почтовая служба была единственным способом связи между людьми на расстоянии. Именно благодаря этому ведомству стали возможны романтические переписки между дамами и кавалерами и «удаленное» обсуждение государственных дел. Первый почтамт в Петербурге появился еще в XVIII веке. В течение многих лет он перестраивался, менялся, разрушался, и только в 2008 году был впервые отреставрирован. Сейчас здание снова готовится к ремонту и ближайшие лет пять не откроет свои двери ни для кого, кроме архитекторов, проектировщиков, рабочих и комиссий. Однако в преддверии Всемирного дня почты «Комсомолка» успела заглянуть в петербургский Главпочтамт.

Первая масштабная реставрация закончилась в 2008 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Помещение, где еще полгода назад туда-сюда сновали люди, сейчас стоит совершенно пустым. Его вид будоражит воображение, которое вмиг дорисовывает в этих стенах дам в красивых платьях и элегантных шляпках, желающих отправить корреспонденцию, и молодых офицеров, которые расхаживали взад-вперед, кого-то дожидаясь.

Во времена Российской империи функцией почты было не только доставлять письма, но и перевозить людей. В ту эпоху ведомство занимало целый квартал – от нынешней улицы Якубовича до Конногвардейского бульвара. Чего здесь только ни было: собственные конюшни, стоянка дилижансов, кабинеты перлюстрации... До революции территория почтовой службы была в 4 раза больше, чем сейчас.

По таким ажурным лестницам ходили работники почтамта много лет назад Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вы удивитесь, но и сейчас кое-где у нас почту перевозят на лошадях – это случается там, куда иначе больше никак не добраться, - рассказывает руководитель отдела по административным вопросам макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Алексей Волков. – Правда, число писем между людьми сократилось раз в сто, а число отправленных друг другу открыток – раз в 10. Зато у нас есть огромное количество корреспонденции от госорганов. Она, по сути, и заменила всю переписку.

Верстовой столб изначально стоял на Миллионной улице - в здании первого почтамта. Здесь он символический и появился 12 лет назад Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одной заботой нынешней почты России стали посылки, заказанные в интернете. Их бум приходится на предновогодний период. В 2019 году примерно с 15 ноября каждый день в Главпочтамт приходило по 100 тонн различных мелких отправлений.

- Конечно, мы стараемся увеличивать наши мощности, - говорит Алексей Волков. – Строим дополнительные сортировочные центры. А что касается нашей реставрации, то в 2008 году была выполнена первая ее часть – мы работали над внешним обликом помещения. Сейчас же будем приводить в порядок вентиляцию и отопление. Возможно, немного изменим и внешний вид помещения, но как именно, пока еще не известно. Также со второго этажа уберем желтые перекрытия и приведем там все в порядок. Кто-то из коллег отметил, что из нашего просторного второго этажа получится неплохой концертный зал… Работать будем и над фасадом. Он тоже требует ремонта.

Центральные колонны изначально несли функцию водостоков Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть у почтамта и несколько внутренних достопримечательностей – памятная доска с именами погибших в годы блокады связистов и рабочий кабинет Михаила Зощенко. Знаменитый русский писатель и переводчик служил здесь комендантом в 1917 году. И доску, и кабинет, равно как и исторические колонны на первом этаже, при реставрации намерены сохранить. Правда, произойдет это нескоро. Ожидается, что Главпочтамт снова откроется не ранее, чем через 5 лет. Это самый оптимистичный прогноз.