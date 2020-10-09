Где жители Петербурга могут бесплатно проверить зрение

После проверки зрения человек получает результаты осмотра и направление на необходимое лечение Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

В четверг, 8 октября в «Городском центре медицинской профилактики» стартовала акция «Искусство видеть», направленная на привлечение внимания к проблемам со зрением. Всем желающим выдалась возможность бесплатно проверить свое здоровье.

- Мы хотим, чтобы Петербуржцы перестали игнорировать симптомы заболеваний, своевременно обращались к врачам. Надеемся, что данная акция станет традиционной. Сейчас она будет проходить в течении двух месяцев, а площадками проведения станут различные места города, от «Манежа» до предприятий и университетов, - отмечает Дмитрий Ченцов, директор «Городского центра медицинской профилактики».

Начало акции приурочено к празднованию Всемирного дня зрения Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Начало акции приурочено к празднованию Всемирного дня зрения. Вместе с жителями города вопросами здоровья озаботились знаменитые артисты - Дмитрий Хасис, Андрей Носков, Анастасия Агличева и Дмитрий Караневский.

- Сам я проверял зрение не так давно, всего два месяца назад, потому что ношу очки. С ними я понял, сколько же красоты в Петербурге, - делится впечатлениями Караневский. - Я люблю смотреть в чужие окна, без хорошего зрения здесь никак. Подобные акции — прекрасное дело, я бы выдвинул это на какой-то мировой масштаб, чтобы люди следили за своим здоровьем. Особенно это касается молодежи, мы особо не думаем о последствия нашего образа жизни, что потом сказывается на здоровье. А посещая подобные мероприятия, можно вовремя заметить признаки каких-то болезней и что-то с этим сделать.

В планах организаторов расширение географии проекта, но пока участниками могут стать только гости и жители Петербурга. Для этого нужно зайти на сайт «Искусство видеть», выбрать точку проведения акции и записаться на диагностику. После человек получает результаты осмотра и направление на необходимое лечение.