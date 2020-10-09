Мария Элькина: «Был у нас красивый город, а теперь мы поистрепались и поглупели»

По мнению. Элькиной, а заботе за историческим центром мы часто забываем о спальных районах Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вскоре в Санкт-Петербурге должен состояться Международный культурный форум. Одним из важных направлений программы станет креативная среда и урбанистика. В частности, на 14 ноября в Главном штабе запланирован паблик-ток (публичное обсуждение, - прим. Ред.) «Знаковые проекты: кто и как откроет дверь в будущее». Архитектурный критик Мария Элькина, которая проведет заседание в качестве модератора, рассказала «Комсомолке» о чем там пойдет речь.

Мария Элькина Фото: СОЦСЕТИ

СТАРЫЙ ГОРОД И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ

- У нас в этом году состоялось два больших архитектурных конкурса. В Петербурге такого не было с начала 2010-х, - говорит Мария Элькина. -В марте нам показали проект-победитель Охтинского мыса и недавно — проект парка Тучков буян. Мы хотим обсудить итоги: нравится-ненравится. Если не нравится, то что с этим делать. Как вести себя в следующий раз, чтобы все-таки нравилось. И как вообще такие большие проекты могли бы помочь Петербургу открыть дверь в будущее. Поговорим о том, каким мы хотели бы видеть город завтра.

- Сейчас консерваторы возмутились: какое будущее? Петербург в первую очередь город исторический. Не похабьте культурную столицу.

- Да, есть такая точка зрения. Довольно типичная для старых городов. Например, для Рима, Венеции. Она также широко распространена и в Петербурге. Но давайте по порядку. Я тоже очень люблю старый город Петербург и уверена, что его непременно нужно сохранить. К сожалению, мы при этом современный город воспринимаем по остаточному принципу, вот есть старый город и какое-то все остальное. А какое оно все остальное, без разницы.

На окраинах зачастую не хватает инфраструктуры и социальных объектов Фото: Олег ЗОЛОТО

- Да, есть такое.

- Но дело в том, что в этом городе живут и работают люди, растут дети. И 90% населения живут не в центре. Поэтому, когда мы говорим: ну зачем нам это будущее и вообще плевать, что там завтра,мы в некотором смысле ведем себя неэтично и даже бесчеловечно. Ведь те люди, которые живут в новостройках ничем не хуже жителей Петроградской стороны. Жителям везде должно быть комфортно, потому что это влияет на их здоровье, психическое и психологическое состояние, и экономику мегаполиса тоже.

ИДЕЯ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ПАРКА

– Но в данном случае из-за Тучкова буяна почувствуют себя некомфортно как раз жители центрального района. Что, по-вашему, не так в проекте-победителе «Студии 44» Никиты Явейна?

- Никита Явейн сделал много государственных проектов в городе (Ладожский вокзал, школа и детский театр Бориса Эйфмана, - прим. редакции) и сейчас занимается одновременно несколькими. Так не может быть. Такого нет ни в одном городе мира. Кроме этого,современный архитектор, должен продумать не только, как у него выглядит фасад, а и как здание будет функционировать внутри, как люди в нем будут жить. Тоже самое касается парков.

Так будет выглядеть веревочный парк на Тучковом буяне ФОТО: КБ "Стрелка"

Тучков буян, спроектированный «Студией 44», хорош для загородного парка. Он должен находится где-то в Ленобласти, где-то далеко от центра Петербурга. По задумке, это такой развлекательный парк, который стилистически не очень выдержанный и сделанный немножко в вульгарной манере с эстетикой, понятной, скажем так, курортникам. Например, в ландшафте есть холмы. Но гулять по ним, например, на каблуках – не очень удобно? Дальше — гроты карельских пещер. Почему они на Тучковом буяне, а не в Карелии? Такая типичная для китайских туристов история, очень провинциальная в плохом смысле слова. Дальше кусочек традиционного петербургского парка — ладно. Но потом вдруг появляются оранжереи в такой простой веселой голландской стилистике, потом гранитный амфитеатр со сценой, и японский сад камней. Само по себе мне многое из этого нравится, но сочетание странное, оно ничем не обусловлено, просто набор клише.

- Город Йошкар-Ола отдыхает.

- Да. Если бы это был парк не в центре города, да и пусть. Но все-таки это планируется возвести напротив стрелки Васильевского острова, рядом с Петропавловкой и Адмиралтейством. Рядом с самым дорогим видом города. Самым дорогим местом. Тут как-то должно быть все закончено по мысли с хорошей архитектурой. И думаю,конечно, вряд ли от появления Тучкова буяна станет лучше местным жителям. Появится у них под окнами такой вот монстрик, глядя на который они скажут: «Был у нас красивый город, а теперь мы поистрепались и поглупели».

Непонятно, зачем было тратить 90 миллионов рублей на международный конкурс, если снова выиграла «Студия 44», которая могла бы победить и без этих денег. Лучше бы их направили в благотворительный фонд.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРОЯ

- Вторая тема, которую вы будете обсуждать в рамках Культурного форума - Охтинский мыс. Что это?

- Я бы не соглашалась с утверждением, что это петербургская Троя, это все же очень сильное преувеличение. Но все равно мыс - очень важное место для нашего города. Потом что именно там был Ниеншанц (древняя шведская крепость, - прим. Ред.), во время раскопок обнаружили еще несколько культурных слоев. Сейчас Охтинский мыс — советский полупустынный район, который расположен недалеко от центра. Там никак не развита набережная Невы. Победителем конкурса по Охтинскому мысу стало японское архитектурное бюро Nikken Sekkei. На мой взгляд, этот инженерный проект похож на банальную корпоративную архитектуру Абу-даби. В нем нет связи с контекстом и историей. На Востоке другой взгляд на все это. Они не понимают наследия так, как мы. В проекте также нет никакой связи с Петербургом. Мне кажется, на этой территории должно быть что-то более интересное.

Концепция развития Охтинского мыса ФОТО: Газпром-нефть

В конкурсе участвовал проект нидерландского архитектурного бюро MVRDV. Они предложили поставить 28-метровое здание на 119 деревянных сваях. На первом уровне оставить археологический парк. А офисные помещения предложили разместить выше. Причем, этот проект полностью деревянный, что заставляет меня любить его еще больше.

- Кто соберется на паблик-ток в Главном штабе?

- Представители архитектурных бюро, которые участвовали в конкурсах, в том числе и те, кто вышли в финал. Российский и немецкий архитектор Сергей Чобан, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, другие представители сообщества и те, кто зарегистрируется на мероприятие. Регистрация уже открыта.