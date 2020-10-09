Стал известен самый грязный район Санкт-Петербурга

В Петербурге проверили на чистоту внутриквартальные территории. Фото: vk.com/gatispb

В Петербурге проверили, насколько качественно убираются в разных районах. Специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) провели мониторинг на внутриквартальных территориях – осмотрели дворы, тротуары, проходы, проезды, площадки и так далее. Всего обошли 748 кварталов. И без нарушений, к сожалению, не обошлось – их выявили на 59 территориях. Так специалисты смогли сделать вывод и о том, в каком районе города хуже всего убираются, а где чисто до блеска.

– Больше всего нарушений фиксировалось в Выборгском районе, – подытожили в пресс-службе ГАТИ.

Самым чистым признали Калининский район: такого специалисты там не увидели. Фото: vk.com/gatispb

В этом районе проинспектировали сто кварталов. И 19 процентов из них не были в надлежащем состоянии. Кучи мусора между гаражами, грязь у заборов, валяющиеся бутылки и целые «склады» автомобильных шин – вот что увидели там специалисты.

– Грубейшие нарушения содержания территорий были выявлены, например, на Институтском проспекте у дома 4 корпус 2 и на проспекте Пархоменко около дома 7, – отмечают в ГАТИ.

Зато есть и те, кто отличился со знаком «плюс». Гордиться чистотой могут жители Калининского района. Там обошли 66 кварталов и ни в одном не нашли никаких нарушений. Похвалу получили сотрудники Жилкомсервиса этого района – судя по проверке, они лучше всех в городе справляются со своими обязанностями. Кроме того, совсем чуть-чуть не хватило до первого места еще одному району.

Много нарушений нашли в Выборгском районе. Фото: vk.com/gatispb

– При мониторинге внутриквартальных территорий Красносельского района было выявлено лишь одно нарушение, – добавляют в пресс-службе ГАТИ.

Что касается других районов – без замечаний не обошлось. Но все-таки специалисты видят хорошую тенденцию: в прошлом году во время такой же проверки по всему городу выявили нарушения на 18 процентах территорий внутри кварталов. В этом году число снизилось – всего 8 процентов.