Колокольня Смольного собора: воссоздать или забыть

Постройка бы без сомнений стала шедевром русского барокко. Иллюстрация:Юлия Михайлова.

ЗАБЫТАЯ ДОМИНАНТА

Архитектурные ансамбли Северной столицы завораживают горожан и гостей города. Но в то время как одни здания вызывают неподдельный восторг, другие становятся предметом горячих споров и противостояний. Охранная идеология в центре города настолько жесткая, что критике подвергается любая идея строительства на территории, где трудились величайшие зодчие прошлого, даже если речь идет не о принципиально новых объектах, а о воссоздании тех, что были начаты великими архитекторами.

Предметом очередных архитектурных споров стала колокольня Смольного монастыря Растрелли. Будь она построена, это был бы шедевр русского барокко и главная градостроительная доминанта Санкт-Петербурга, ведь зодчий задумал возвести пятиярусную башню высотой почти 170 метров. В XVIII веке сделать это не получилось, но в XXI об этом амбициозном замысле вспомнили.

Противники строительства свою позицию объясняют тем, что воссозданная колокольня Смольного - это, как ни крути, новодел.

- За XVIII и XIX век в Петербурге сложилась система вертикалей и доминант, и колокольня эту систему нарушит. Да и функциональной необходимости строить ее сегодня нет. Зачем нам что-то менять и править историю? - считает председатель Ассоциации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы Михаил Мильчик.

Некоторые архитекторы ничего против появления в Петербурге новой доминанты не имеют, но строить ее предлагают не на территории Смольного собора - говорят, она нарушит привычный облик исторического центра.

- Не совсем понимаю, как она это может сделать. Я уверена, что колокольня точно не испортит окружающий ландшафт, она будет смотреться абсолютно гармонично как с точки зрения композиции, так и архитектуры, ведь именно так и было задумано. Колокольню планировали построить именно на этом месте, - говорит главный архитектор «ЛенНИИпроект» Ксения Шарлыгина. - Другое дело, целесообразно ли такое строительство с экономической точки зрения, особенно в нынешних условиях.

ФУНДАМЕНТ ИЗ ПРОШЛОГО

От Растрелли нам остался не только замысел, но и чертежи, и модель Смольного монастыря с колокольней в Академии художеств, а главное - фундамент. Качественный, прочный, способный и сегодня выдержать новое здание настоящей барочной доминанты в той части города, где высотных акцентов, таких, как Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, нет.

- В строительстве колокольни я не вижу ничего плохого, ведь она была спроектирована Растрелли, было начато строительство, - говорит советник Российской академии архитектуры и строительных наук Алексей Ананченко. - Если говорить о ее влиянии на историко-культурное наследие Петербурга, то не стоит занимать позицию, чтобы все оставить как есть, нетронутым. Восстановлению и воссозданию должно быть место.

Кстати, если подумать, то жесткая позиция по сохранению исторического центра может оказаться палкой о двух концах и через десять-пятнадцать лет привести к катастрофическим результатам. Чтобы хоть что-то построить или изменить в городе, нужно соблюсти множество норм и правил, а кроме того, заручиться поддержкой общественности. Но город не может замереть в развитии. Через пару десятилетий наши потомки могут задать справедливый вопрос: что нам с этим делать?

- Позиция критиков всегда очень удобная, потому что не влечет за собой никакого созидания. Я иногда слышу от таких противников, что ничего не нужно восстанавливать, достаточно законсервировать, и не понимаю: это лень или безответственность? Кроме того, как правило, в таких случаях демонстрируется крайне скудное знание исторических фактов и архитектуры Петербурга. Хорошо, что когда Смольный монастырь достраивал Стасов, спустя 87 лет после начала строительства, таких деятелей не было. Иначе бы мы никогда не увидели этот шедевр архитектуры. И, кстати, то, что его достраивал не Растрелли, ничуть не умаляет достоинств Смольного монастыря, - уверен представитель Фонда содействия восстановлению объектов истории и культур