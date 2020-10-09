По подозрению в развращении малолетних задержан и.о. министра образования Архангельской области

И.о. министра образования Архангельской области задержали по подозрению в развращении малолетних. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Исполняющего обязанности министра и действующего замминистра образования Архангельской области Юрия Гнедышева задержали по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних девочек. Эту информацию подтвердил источник «КП-Петербург». Дома у мужчины уже прошел обыск, следователи изъяли ноутбук и электронные средства связи чиновника.

- По версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК Росси по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Сейчас идут следственные действия, сотрудники Следкома опрашивают потерпевших и свидетелей. По данным местных СМИ, накануне задержания чиновник написал заявление об уходе в отпуск с 9 октября.

Пока и.о. министра образования задержан на 48 часов, в ближайшее время ему выберут меру пресечения.

По статье «развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Плюс возможный запрет занимать определенные должности до 20 лет.