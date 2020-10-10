«Пустая трата денег»: доктор медицинских наук раскрыл правду о тестах на антитела к коронавирусу

В отличие от анализа на коронавирус, который выполняется по мазку из носоглотки, анализ на антитела делается по крови из вены или пальца. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге огромное количество частных клиник предлагает всем желающим сдать тесты на антитела к коронавирусу. Процедура это, мягко говоря, не слишком дешевая – ее стоимость начинается от 700 рублей – и, что самое главное, не вполне понятная. Что показывают антитела? Как быстро они исчезают? Можно ли заразиться повторно, если они есть? «Комсомольская правда»-Санкт-Петербург собрала все самые острые и популярные вопросы и адресовала их эксперту – доктору медицинских наук, специалисту по особо опасным инфекциям Владиславу Жемчугову.

Вопрос 1. Какие существуют антитела?

- Антитела к коронавирусу делятся на два типа – lgM и IgG, - объясняет ученый. – IgM появляются в среднем через неделю после контакта с вирусом. IgG начинают формироваться в среднем на 21-й день. IgM сильнее – они в буквальном смысле «душат» вирус, не дают ему развиваться и «отравлять» организм. IgG, соответственно, слабее. Они тоже борются с вирусом, но в меньшей степени.

Кровь для анализа могут брать из вены или из пальца. По крови из вены наличие антител определяется точнее. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вопрос 2. Как долго сохраняются антитела?

- Сами по себе IgG-антитела исчезают через три-четыре месяца – как только организм побеждает инфекцию, он прекращает их синтез, - продолжает Жемчугов. – Организм же умный, ему не нужно держать в крови все подряд. Но! Сохраняются так называемые клетки памяти, в которых четко «прописано» - что это за антитела, как их вырабатывать, при каких условиях и в каком количестве. И в случае повторного контакта с вирусом организм, руководствуясь этими «записями», вновь начинает синтезировать IgG-антитела. И уходит у него на это уже не 21 день, а всего три.

Вопрос 3. Так все-таки можно ли заразиться повторно, если в организме уже есть антитела?

- К сожалению, науке это пока неизвестно, - констатирует специалист. – С одной стороны – на данный момент в мире описано всего два случая повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2, и оба этих описания, скажем прямо, не внушают доверия. Непонятно, что это на самом деле – действительно человек, ранее переболевший, заразился снова, или же просто количество вируса в его организме сначала уменьшилось до неопределяемых масштабов, а потом, когда прекратилось лечение, снова начало увеличиваться. С другой – повторюсь, надежного и достоверного ответа на вопрос «развивается ли у человека устойчивый ответ к коронавирусу?» мы пока не получили. Доказано лишь, что антитела IgG способны «смягчать» течение заболевания, препятствовать развитию тяжелых осложнений.

По словам специалиста, тестирование на антитела - пустая трата денег. Фото: Артем КИЛЬКИН

Но тут, кстати, можно вспомнить нашумевшую историю с круизным лайнером Diamond Princess, где прямо посреди круиза произошла массовая вспышка «ковида» у пассажиров. Как стало ясно потом, среди них были люди, которые переболели еще до того, как отправились в плавание. И они каким-то образом избежали повторного заражения – несмотря на то, что находились в замкнутом пространстве с десятками носителей. Мы точно не знаем, что им помогло, но хотелось бы верить, что приобретенный иммунитет.

Вопрос 4. Можно ли верить тестам на антитела?

- На сегодняшний день в мире существуют десятки тест-систем, - отмечает Жемчугов. – И из-за этого регулярно возникает путаница. Все системы очень разные, и среди них много таких, которые не откалиброваны по специфичности. Поясню: коронавирусов, как таковых, существует 43 разновидности. И все они похожи между собой – не зря же вирусологи объединили их в одном семейство. Это как, например, семейство хвойных деревьев. У каждого дерева есть ствол, корни и ветви. Но неспециалист вряд ли на глаз отличит какую-нибудь ель от пихты. Так же и с вирусами. Поэтому тест на антитела вполне может дать ошибочный результат и среагировать не на наш с вами пресловутый SARS-CoV-2, а на кого-то из его ближайших «родственников». Так что если вы все-таки решились делать тест, нужно сначала разузнать у врача все про него поподробнее, а в идеале – попросить инструкцию и найти там строчку «специфичность». Если показатель специфичности более 99,9 % - такому тесту можно доверять.

Вот так выглядит экспресс-система для определения антител в крови. Результат она выдает за пять-десять минут. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вопрос 5. Так нужно ли все-таки делать тест на антитела?

- Мое мнение такое – это пустая трата денег, - заключает Жемчугов. – Максимум, что вы узнаете – болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что вам теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности. Пока у ученых не будет достоверных данных о том, насколько сильный и длительный формируется иммунитет, вы все еще под угрозой.

С другой стороны – если у вас в крови есть антитела, это значит, что вакцину от коронавируса вам стоит вводить не раньше чем через год. В противном случае «навязанный» извне, искусственный иммунитет к вирусу просто-напросто уничтожит ваш собственный. Вот об этом стоит подумать. Кроме того, тестирование на антитела нужно, скажем, экономистам, поскольку по количеству иммунных людей можно спрогнозировать, когда случится спад эпидемии.

Если тест показал наличие в крови антител, вакцину лучше ставить не ранее чем через год. Фото: Артем КИЛЬКИН

НА ЗАМЕТКУ

Тесты на антитела за счет бюджета в Санкт-Петербурге делают только медикам - раз в три недели все работники системы здравоохранения проходят тестирование в обязательном порядке. Всем остальным - только за собственный счет в частных клиниках.

ЦЕНА ВОПРОСА

От 700 до 2 500 рублей стоит анализ на антитела в клиниках Санкт-Петербурга. Это если по отдельности. Если вместе - и IgM и IgG - от 2 000 до 4 500 рублей. Если вдобавок ко всему прочему вы хотите, чтобы к вам приехали на дом - готовьте еще 1 000.