Толпа молодежи забила до смерти мужчину в Санкт-Петербурге

Группа подростков хладнокровно избила до смерти мужчину в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Толпа подростков забила до смерти взрослого мужчину в поселке Шушары, что находится на юге Санкт-Петербурга. Все произошло ранним утром, около 6:00. Местный житель просто-напросто проходил мимо компании молодежи. Слово за слово и они сцепились друг с другом. Подростков не волновало, что их шестеро, а неприятель один. Они всей оравой налетели на него, повалили на асфальт и начали жестоко избивать, в том числе ногами.

- Полицию вызвали проснувшиеся жители, услышавшие шум. Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили группу людей избивающих одного мужчину. Потерпевший скончался еще до приезда бригады скорой помощи, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские доставили в ближайший отдел МВД для разбирательства шестерых подозреваемых. Расследование происшествия продолжается. Не исключено, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.