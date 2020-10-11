Девятиклассник срезал скальп собственной матери в Невском районе Санкт-Петербурга

Школьник чуть не зарезал собственную мать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткий инцидент произошел в ночь с 10 на 11 октября на Искровском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга. 15-летний парень, ученик девятого класса одной из городских общеобразовательных школ, набросился с ножом на собственную мать. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- В итоге пострадавшую отправили в больницу – в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, - уточнил собеседник издания. – Врачи нашли у нее множество скальпированных ран головы и шеи. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас женщина находится в НИИ Джанелидзе. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Фото: Олег ЗОЛОТО

Что именно случилось в квартире в тот злополучный момент, сотрудники полиции пока не знают – по информации «Комсомолки», в деле фигурирует достаточно туманная и обтекаемая формулировка «на почве личной неприязни». Известно лишь, что, покончив с матерью, подросток накинулся на сотрудников «Скорой помощи», которые приехали забрать ее в больницу.

Как бы то ни было, прибывший на место происшествия наряд полиции скрутил парня и отправил его в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Приготовление к покушению на преступление» и «Убийство». Теперь мотивы малолетнего преступника выясняет следствие.