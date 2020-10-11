Лифт с людьми внутри рухнул в жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга

Доставать людей из покореженной кабины пришлось спасателям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Воскресенье, 11 октября, оказалось богатым на разного рода ЧП и происшествия. Очередной пугающий инцидент произошел в 20:30 на улице Ивановской в Невском районе Санкт-Петербурга: в лифтовую шахту рухнул лифт с людьми внутри. Об инциденте сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Северной столице.

- Согласно заявке, у лифта оборвался трос на уровне второго этажа, - пояснили в ведомстве. – На уровне первого этажа в штатном режиме сработала система защиты от падения.

На место происшествия оперативно прибыла бригада спасателей. Как выяснилось в дальнейшем, трос на самом деле не обрывался, а лифт благополучно застрял в шахте между первым и вторым этажами. Внутри в момент ЧП действительно находились люди, однако все они отделались легким испугом и легкой встряской. Спасатели без проблем извлекли пострадавших из кабины – травмированных среди них не оказалось.

Напомним: несколькими часами ранее куда более тяжелое происшествие случилось в Ленобласти - неподалеку от поселка Любань самосвал на полном ходу протаранил надземный переход. Однако и в этом случае обошлось без жертв. А единственным пострадавшим оказался сам водитель самосвала.