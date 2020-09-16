Петербург - книга, которую можно читать бесконечно

Александр приезжает в Петербург за вдохновением и творческими находками. Фото: личный архив.

С автором шеститомного романа-эпопеи «Русский крест», успевшего завоевать любовь читателей, мы поговорили сразу после выхода его новой книги «Суперхан». А перед этим был «Крымский мост», действие которого начинается в Северной столице.

Здесь есть все!

- Александр Алексеевич, что вас связывает с Санкт-Петербургом?

- Если пишешь о российской истории, просто не можешь не поехать в этот город. Здесь ты обязательно вживую прикоснешься к прошлому. Город-музей. Место - знаковое в нашей стране. Можно сказать, я связан с ним метафизически. Хорошо, что советская власть здесь не задержалась и принялась перекраивать под себя Москву, которая сегодня превратилась в большой проходной двор, где люди с утра до вечера добывают деньги.

Побывать в Северной столице я захотел еще в 1982-м, но впервые попал только через десять лет, когда начал создавать систему региональных представительств «Комсомолки», - в самое плохое время, когда Питер находился в полном упадке и предстал мрачным, серым, бедным, очень убогим. Я был шокирован. Как верно подметил поэт: «Великий город с областной судьбой».

- Однако ваше впечатление изменилось?

- Предприятие наше работало, подобрались интересные люди. Я приезжал и постепенно погружался в петербургские реалии, но сразу все не охватишь. До сих пор наведываюсь сюда пару раз в год и нахожу необходимые мне вещи. Например, тридцать лет я изучал мировые религии. Это хобби вылилось в роман «Святые грешники». А в Санкт-Петербурге, как выяснилось, есть Музей истории религий. Связался, все увидел, познакомился с учеными. Потом они меня даже консультировали.

К тому же я много путешествовал по Востоку: Индии, Непалу, Бали, Индонезии, Таиланду, Китаю… Ездил к нашим буддистам в Бурятию. И вот потребовалось освежить в памяти какие-то моменты. Мама родная! В Питере, оказывается, тоже есть дацан. Посетил его - и уже мои персонажи в органичной ситуации. Я называю это заземлением.

То есть Петербург предоставляет человеку все, что нужно. И когда я писал «Крымский мост», захотел поселить главного героя именно здесь. А поскольку сам останавливался в гостинице недалеко от квартиры Пушкина на набережной реки Мойки, 12 (к слову, и «наше все», и другие гении связаны с этим городом), обратил внимание на солидный дом напротив, похожий на крепость, наблюдал за его жизнью. Выяснил, что там была квартира Анатолия Собчака и прочих известных людей. Так им составил компанию мой Олег Мировой.

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Мозг России

- Уже успели съездить в Петербург, работая над следующим произведением?

- В Петербурге есть Музей политической истории России, где я побывал уже раз пять. Внимательного человека там потрясают детали, помогают понять, как происходила революция, Гражданская война… Эти подробности мне пригодились в работе над «Суперханом», а также над повестью «Роман и Дарья», которую сейчас дописываю. А в будущем подумываю над романом «Секс и бомба Лаврентия Берии». И вот опять сюжетный поворот вернет меня в Питер.

- Но ведь только историческим наследием привлекательность города не исчерпывается?

- Конечно. Это еще и просто хороший город, который я очень люблю. Строился он до революции для жизни. Я много где бывал. Порой видишь огромные здания, а для людей места не осталось. Здесь же все сделано с умом. С учетом сурового климата дома повернуты спиной к ветру, дворы - внутри. Рыночная экономика тоже оживила обстановку, появилось много интересных магазинов, в том числе книжных, рассчитанных на любую аудиторию. Много кафе - можно зайти чая попить или завести сюда героя. Сами петербуржцы своим городом дорожат: не позволили воткнуть в центре небоскреб, как метку, а Исаакиевский собор не пожелали отдавать церкви.

Ну а для меня этот город - книга, которую можно читать и читать. Сгусток истории, кладезь знаний и вдохновения. Здесь сам как-то обновляешься. Не удержусь от метафоры: Москва - сердце страны, куда сходятся все ее артерии, Крым - душа, впитавшая православие, Урал - хребет, опорный край державы, Калининград - большая дуля, выставленная в сторону Европы, а Санкт-Петербург - это мозг России.