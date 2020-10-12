Основатель "Рускеалы" умер в Санкт-Петербурге от коронавируса. Артур Парфенчиков ВКонтакте / vk.com/id419407976

В Санкт-Петербурге от коронавируса умер основатель горного парка «Рускеала» Александр Артемьев. Печальная новость пришла утром 12 октября. О смерти основателя парка сообщил в соцсетях губернатор Карелии.

- Сегодня пришла очень тяжелая весть: ушел из жизни Александр Борисович Артемьев, человек, сотворивший из заброшенного рудника жемчужину Приладожья – горный парк «Рускеала», - написал на своей странице Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, Александр Артемьев был влюблен в Карелию. Уроженец Мурманской области, он с 1991 года жил в регионе, здесь начал заниматься гостинично-туристическим бизнесом в лихие 90-е.

В начале 2000-х годов он взял в аренду территорию заброшенного мраморного карьера, где больше 200 лет добывали сырье для дворцов Петербурга, а потом забросили.

В начале 2000-х годов Рускеала была заброшенным и замусоренным местом. Фото: Петр КИБЕР

Несколько лет бизнесмен вывозил с территории мусор и обустраивал туристический маршрут. Для посетителей парк открылся в 2007 году и сразу же стал популярным. Сейчас здесь проводится музыкальный фестиваль, а туристов возит уникальный ретро-поезд.

- Благодаря его идеям и смелым предложениям у нас есть уникальный фестиваль «Ruskeala Simfony» и знаменитый Рускеальский экспресс. Но самое главное – у нас есть легенда, прикоснуться к которой приезжают люди со всего мира! Переоценить его вклад в развитие нашей республики невозможно, как невозможно и восполнить эту утрату, - отметил губернатор Карелии. - Искренне соболезную родным и близким Александра Борисовича. Жизнь молодого, полного сил и энергии мужчины оборвала коронавирусная инфекция. Он проходил лечение в Санкт-Петербурге, но даже столичные врачи не смогли ему помочь.