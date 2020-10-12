К концу недели похолодает: Метеоролог рассказал, когда в Санкт-Петербурге может пойти снег и начнутся заморозки

Теплый дней осталось всего ничего... Фото: Олег ЗОЛОТО

Снег и заморозки - эти два спутника то и дело пробиваются в прогнозы погоды в Санкт-Петербурге в середине осени. Но нынешний год стал удивительно теплым и задержавшееся бабье дело продлило тепло аж до середины октября. Впрочем, все хорошее рано или поздно заканчивается. Метеоролог Юрий Куткевич рассказал «КП-Петербург», когда в город придет похолодание, а с ним и возможный снег.

- Первая половина нынешней недели будет теплой по меркам октября. Днем температура составит +10...+12 градусов, ночью будет чуть ниже, +6...+8. А вот со второй половины начнется похолодание. Ветер сменится на северный и северо-восточный, и температура упадет. Точнее придет в свой нормативный режим. Днем +5...+7, а ночью +1...+3, - сообщил специалист.

Снег может пойти в Петербурге уже на следующей неделе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ближе к выходным возможны и первые заморозки, особенно в Ленинградской области, где в отдельных районах температура опускается заметно ниже, чем в городе.

Пойдет снег или нет - зависит от сочетания ряда факторов, но он вполне возможен. Но уже со следующей недели жителям Санкт-Петербурга и области пригодятся теплые куртки и перчатки.

Напомним, что в управлении МЧС по Ленинградской области предупредили о дожде с мокрым снегом в четверг, 15 октября.