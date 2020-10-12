Александр Беглов рассказал, как избежать тотальных запретов по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Беглов объяснил, как Санкт-Петербургу избежать локдауна по коронавирусу текущей осенью. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Беглов во время традиционного радиообращения к жителям Санкт-Петербурга сообщил, что есть только один путь избежать локдауна, который был весной во время пика пандемии. Напомним, что 12 октября 2020 года Северной столице не хватило всего трех заболевших коронавирусом, чтобы побить рекорд 15 мая, когда инфекцию выявили у 541 человека. Поэтому градоначальник взывает к ответственности всех жителей.

До майского рекорд по числу зараженных городу осталось совсем немного. Фото: "Яндекс"

- Хочу напомнить, что если два человека носят маски, то вероятность передачи инфекции между ними – минимальная. Прошу всех использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать соцдистанцию. Проследите, чтобы то же самое делали ваши родственники, друзья, соседи и сослуживцы. Это не просто часть новой нормальности. Сегодня это наш главный резерв в борьбе с эпидемией. Используя его, мы сможем избежать введения повторного локдауна, - подчеркнул Беглов в эфире «Радио России».

Губернатор отметил, что волна сезонного гриппа пока не дошла до Санкт-Петербурга. Спасибо стоит сказать теплой погоде. Благодаря этому нагрузка на систему здравоохранения чуть снижена. Пока есть время, Смольный заботится о создании мощного резерва больничных коек – минимум до 12 тысяч.

О мерах безопасности петербуржцам напоминает практически все окружение города.

Добавим, что Северная столица намерена значительную часть 2021 года бороться с коронавирусом. Это видно из проекта бюджета, где на 5 млрд увеличили финансирование здравоохранения. Денег подкинули и Фонду обязательного медстрахования. Власти не забудут и про врачей – на выплаты им уже зарезервированы средства – и это не считая денег на тест-системы, лекарства и вакцину от COVID-19.