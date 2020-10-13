«Очнулась, когда уже полторта съела»: Петербуржцы стали в два раза чаще есть по ночам

Петербуржцы стали чаще есть с 22.00 до 3.00 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один из сервисов доставки еды застукал петербуржцев за ночным дожором. После наступления темноты жители Северной столицы бросаются заказывать еду на дом. И таких случаев, как сообщает компания, стало в два раза больше, чем год назад. При этом люди предпочитают перекусывать в весьма нездоровое с точки зрения приема пищи время – с 22 до 3 часов ночи. «Комсомольская правда»-Петербург решила выяснить, к чему может привести слишком поздний ужин и что делать, чтобы в темное время суток держаться от холодильника подальше.

«ЧЕЛОВЕК ТОЛСТЕЕТ ВО СНЕ»

И вроде бы где-то здесь мог быть подвох – мол, жители Северной столицы едят ночами и не толстеют, однако настолько невероятных чудес не бывает. По данным специалистов, в 2020 году Петербург вошел в тройку регионов, где проживает наибольшее количество тучных людей. И обогнали город на Неве даже не Москва и ее окрестности, а Ульяновская и Рязанская области. И, вероятно, ночное обжорство сыграло здесь не последнюю роль.

Как поясняет главный внештатный диетолог Комитета по здравоохранению Лариса Мосийчук, люди перешли на ночной режим питания вовсе не от того, что в темноте их, ненасытных, не видно, а потому что в век удаленки и цифровых технологий работать приходится именно после заката.

Диетологи советуют пересмотреть пищевое поведение и выбирать низкокалорийные продукты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Из-за того, что и дети, и родители находятся на удаленке, последним удобнее всего работать по ночам, когда никто не мешает, - отмечает специалист. - Вот и получается, что прием пищи смещается на ночь. И, конечно, в этой ситуации человек предпочитает заказать , к примеру, пиццу, а не выпить кефира, потому что от пиццы он получает удовольствие, а это повышает его КПД и IQ.

Диетолог же советует выбирать для ночного перекуса низкокалорийные продукты. И для этого есть свои причины.

- Человек полнеет во сне и худеет во сне, - говорит Лариса Мосийчук. – Когда мы на ночь наелись и ложимся спать, все наши пирожки и плюшки, естественно, отложатся. Потому что во сне обменные процессы снижаются. Посудите сами: калории есть, а их траты нет. Куда же все пойдет? Правильно, в лишний вес. Потому, чтобы такого не произошло, нужно перестраивать мышление в отношении еды.

СТАКАН ВОДЫ ВМЕСТО РОЛЛОВ

Однако не всегда ночной жор – следствие съехавшего рабочего графика. Порой люди в это время суток идут к холодильнику, чтобы просить у него помощи от скуки и нехватки сил. В этом случае, как поясняет клинический психолог Ирина Коржаева, недалеко до меланхолии, депрессии и психозов.

Если ночью захотелось есть, попейте воды. Это поможет заглушить голод Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Такие последствия, конечно, не наступят сразу, - говорит она. – Здесь присутствует накопительный эффект. Организм привыкает, сбиваются его ритмы и потом уже справиться без психолога порой непросто. Но выход есть. Нужно попросту нормализовать график приема пищи, не издеваться над организм путем голода, и тогда он будет спокойней ночью. Не будет историй в стиле: «очнулась, когда уже полторта съела». Не бойтесь есть, но покупайте продукты, которые не навредят.

Но если на такой подход силы воли не хватает есть и «шоковые меры». Например, лечь спать.

- Прекрасное лекарство против ночного Жоры - это ночная Соня. Представьте, что Соня - жена Жоры, и когда она приходит, он становится послушным, - улыбается психолог.

Еще один метод против острого ночного голода – спорт. Ирина советует несколько раз отжаться или присесть, вместо того, чтобы нестись к холодильнику. Физнагрузки, как она поясняет, вызывают всплеск адреналина, и есть хочется меньше. Также заглушить голод поможет стакан воды или молока.