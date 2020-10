Как проходит выбор лучших представителей в сфере красоты и здоровья

Организатор и глава оргкомитета церемонии награждения в 15 сегментах бизнеса Russian&European Awards Top Brands&Persons The Best - Алена Кузнецова Фото: Предоставлено "КП"

В сентябре в Петербурге прошла VIII церемония награждения лучших компаний в 15 сегментах бизнеса. Пора начинать подготовку к следующей. Как проходит отбор и кто выбирает лучших из лучших? На эти и другие вопросы ответила Алена Кузнецова – организатор и глава оргкомитета церемонии награждения в 15 сегментах бизнеса Russian&European Awards Top Brands&Persons The Best.

– Алена, в следующем году исполняется пять лет вашей «Премии» – и она у многих на слуху… А как все начиналось?

– Да, действительно, следующий год для нас – юбилейный. В феврале исполняется 5 лет журналу DeLight, а в апреле столько же лет стукнет и нашей церемонии награждения лучших компаний и персон The Best (что в переводе с английского означает «лучший»). Но началось все еще в 2013 году, когда судьба свела меня с двумя креативными людьми, один из которых стоял у истоков некогда нашумевшей премии «Грация». В 2014 году совместно с ними мы организовали и провели несколько мероприятий в Петербурге и Москве. К сожалению, на московском мероприятии не все было так гладко, как мне хотелось, и моя репутация оказалась под угрозой. Поэтому я приняла решение, что буду организовывать мероприятия самостоятельно и также самостоятельно нести ответственность – но только за свои, а не за чужие промахи. Тогда мне поступило предложение поработать в правительственной программе «Школьное молоко» и организовать Церемонию награждения «Заботливый учитель», которая прошла в Ижевске. Это был еще один колоссальный опыт, который дал мне возможность непосредственно окунуться в государственную сферу деятельности. После организации и проведения данного мероприятия мне поступило предложение выступить в качестве директора телевизионного проекта «Реалити-шоу Апгрейд». Работу над ним я уже совместила с организацией и проведением первой моей Церемонии награждения Top Brands&Persons The Best, которая вызвала шквал положительных отзывов, укрепив меня во мнении, что я на правильном пути. И до сих пор я и моя команда держим марку и стараемся, чтобы наше следующее мероприятие было лучше предыдущего.

– По каким критериям вы выбираете лучших? И кто это делает?

– Критерии простые: профиль в соцсетях с достойными результатами работ, отзывы клиентов и число подписчиков. Отбор проходит в два этапа: на первом этапе специалист сам подает заявку на нашем сайте или мы ищем и отбираем достойные нашего внимания странички. Затем все эти заявки мы отправляем на судейство нашим многоуважаемым членам оргкомитета, которые бракуют или одобряют присланные им кандидатуры. В состав оргкомитета входят по одному специалисту из 15 сфер бизнеса, в которых мы награждаем. Я исполняю роль председателя оргкомитета, который является связующим звеном между оркомитетом и потенциальными лауреатами. Все члены оргкомитета некогда сами проходили через награждение, и им хорошо знаком этот алгоритм. В последние два года состав полностью поменялся, и сейчас мы не разглашаем их имен, так как прежний опыт показал нам, что гласность больше вредит, чем помогает…

– А чем именно вам навредила гласность?

– Не очень хочется вспоминать дела минувших дней и выносить, как говорится, сор из избы. Скажу только, что зная имена и фамилии судей, на их решение очень легко повлиять…

Что происходит после того, как оргкомитет одобрил ту или иную кандидатуру?

– Ну, во-первых, кандидатур, одобренных членами оргкомитета, должно быть минимум три. Это делается для того, чтобы в случае отказа по каким-то причинам одного номинанта мы могли тут же заменить его следующим, и номинация не оставалась бы свободной. Безусловно, бывает и так, что номинация подвисает. Это происходит по причине того, что на нее не так много достойных кандидатур, а других мы не награждаем. Например, если в России, Беларуси и Украине много достойных специалистов и среди них большая конкуренция, то в странах Балтики и Скандинавии дела обстоят не так хорошо, так как награждение мы проводим среди русскоязычных специалистов, а их в европейских странах и так немного, и среди этого небольшого количества найти достойную кандидатуру, как показала практика, непросто. Я сама как потребитель услуг в сфере красоты с этим столкнулась. После того как кандидатура одобрена, мы высылаем потенциальному лауреату наши условия участия, с указанием членского сбора, который идет на два пункта, один из которых при этом является обязательным (стоимость взноса варьируется в зависимости от страны проведения премии). С условиями участия можно ознакомиться на нашем официальном сайте. Участие в гала-ужине – дело добровольное, но большинство из наших лауреатов принимают в нем участие и всегда остаются довольны. Пункт в виде интервью в журнале премии обязателен по причине того, что журнал является визитной карточкой премии, и если плагиат награды и диплома вполне реален (с этим мы, к сожалению, тоже сталкивались), то печатное издание трудно скопировать.

– Планируете ли вы расширять сферу деятельности или вам достаточно того, чем сейчас занимаетесь?

– Безусловно, планируем. И в последнее время в голове очень много идей. Один из проектов постепенно начали воплощать в жизнь, но кризис не дал завершить начатое. Мы надеемся, что уже весной 2021 года сможем представить общественности на суд наше новое детище.