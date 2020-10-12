Родственник стрелка, убившего трех человек в Нижнем Новгороде: «Бабушка его учиться отправляла, а он не хотел возвращаться домой»

Парень расстрелял бабушку и еще пятерых людей, трое погибли Фото: СОЦСЕТИ

18-летний стрелок из Нижнего Новгорода Данил Монахов, расстрелявший свою бабушку и людей на автобусной остановки в Борском районе, привел в шок не только сельчан, но и своих родственников. Все близкие парня сейчас гадают, что могло толкнуть скромного и тихого парня на хладнокровное убийство трех человек. Своими версиями они поделились с "Комсомолкой".

- Я с отцом Данила с Михаилом общаюсь, он мой племянник, - рассказал "КП" родственник парня Сергей Монахов. - Но Мишу тут допрашивали, поэтому я с ним еще не говорил. Признаться, я вообще сам в шоке. Видимо, в этот день он поссорился с ней. Он приехал к ней на такси. А она его домой из деревни отправляла к родителям. Он, вроде как, не хотел домой ехать. А она ему сказала: "Ты чего приехал, езжай, тебе надо учиться". Вот так как-то было, насколько я слышал.

Стрельба началась в квартире Фото: Следком

Сергей Монахов уточняет, что никогда не видел за парнем агрессии. Поэтому в стрельбу поначалу даже поверить было сложно.

- У молодежи у всех пристрастия к компьютерным играм. Конечно, и у него были. И это могло повлиять на него, - признает Михаил. - А так все хорошо было. Он школу закончил, в этом году поступил в училище-интернат. Но жил с родителями. Никаких странностей не было, он все время тихий и спокойный был.

Оружием стрелок владел официально. Вместе с отцом он ходил на охоту.

- Они с отцом охотились на уток, - уточнил родственник парня. - Он только начал, раза два-три всего был. Знаю, что сам захотел, оформил на себя разрешение. Все по закону, охотничий билет у него был.

У парня был охотничий билет Фото: Следком

Еще один родственник Данила - двоюродный дядя поясняет, что семья у парня хорошая, никаких проблем у них не было.

- Отец работает в Богородске на складе, мать менеджер по продажам,- пояснил дядя Данила Андрей. - Семья у него полная, хорошая. Они все вместе живут, у него есть еще сестренка, она на 7 лет младше. Я сам теряюсь в догадках, что случилось. Вот созванивались со всеми родственниками. Никто ничего понять не может.

Отец Данила, тем временем, находится в разбитом состоянии.

- Не звоните мне в ближайшее время, я пока не могу говорить, - сухо выдохнул Михаил Монахов в разговоре с корреспондентом "КП". - Мне без разницы, что там говорят. Пишите, что хотите.

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