Петербуржцев приглашают на дни «Сырной культуры»

За один раз можно попробовать сразу несколько видов продукции. Фото предоставлено организаторами.

Наверняка наши читатели слышали, что лучшие сыры делают на частных производствах, где следуют уникальной рецептуре и используют исключительно натуральные ингредиенты в составе. Хотите отведать такие продукты? Тогда приходите на дни «Сырной культуры»

На фестивале в пространстве осеннего парка на Елагином острове объединятся более 10 представителей сырных хозяйств. Здесь соберутся настоящие сыровары, которые знают о сыре все и даже больше. Они предложат попробовать разнообразные образцы сыра собственного приготовления из экологически чистых отечественных продуктов.

Истинные гурманы и просто любители сыра смогут продегустировать натуральные сыры от производителей из разных уголков России: Татарстана, Санкт-Петербурга, Выборга и других районов Ленинградской области. Петербург представит «Сыроварня Александро-Невской Лавры» с их исключительным подходом к производству сыра. Ленобласть будут представлять сыровары из Луги, Выборга, Ломоносовского, Волосовского и Приозерского районов.

«Сырная культура» - это не только про сыр, но и про гастрономические сочетания и культуру, которую возрождают частные сыроварни. В течение уикенда гости фестиваля смогут посетить лекции, услышать удивительные истории сыроварения, поучаствовать в квестах и розыгрышах лучших образчиков крафтового сыра.

КОНКРЕТНО

Дни «Сырной культуры» пройдут 17 и 18 октября с 12.00-18.00 в Эстрадном театре на Елагином острове (ЦПКиО им. С.М. Кирова).