Пожарная машина насмерть задавила ребенка в Архангельске

В Архангельске пожарная машина насмерть сбила мальчика, который проезжал по "зебре" на самокате. Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшная трагедия произошла в Архангельске – пожарная машина насмерть задавила ребенка на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской. ДТП произошло в 15:27. По словам пресс-службы регионального МЧС, мальчик двигался на самокате по «зебре». В этот роковой момент на дорогу повернул служебный транспорт спасателей. К сожалению, водитель не заметил ребенка. Версия, что маленький пешеход оказался в слепой зоне – не исключается.

Перекресток, где произошла трагедия, огорожен. Фото: vk.com/ghest29

На месте работают правоохранительные органы. Инспекторы ГИБДД тоже пытаются разобраться в точных причинах трагедии. К перекрестку прибыл и врио начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин, обратившийся к родителям погибшего ребенка.

Точные причины ДТП все еще устанавливаются. Фото: vk.com/ghest29

- Случившееся – большая трагедия. Сложно комментировать данную ситуацию и найти какие-то слова. Мы просим родных и близких принять наши искренние соболезнования. Со своей стороны мы готовы оказывать всяческую поддержку, на месте работает наша психологическая служба, - сообщил Бахтин.

В руководстве местного управления МЧС уверены, что произошедшему дадут объективную оценку в рамках закона.