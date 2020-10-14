Рекорд эпидемии: Число заболевших коронавирусом превысило 600 человек в Санкт-Петербурге 14 октября 2020 года

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге резко скакнула вверх и побила все рекорды Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге стремительно пошла вверх. Майский рекорд по заболеванию был побит еще 13 октября, однако в среду, 14 октября 2020 года, показатели сильно выросли. За последние сутки официально COVID-19 был обнаружен у 602 человек. Напомним, на пике эпидемии 15 мая максимум был 541 заболевший.

- За все время эпидемии в Петербурге коронавирусом заболели 49 288 человек. Из них выздоровели 32 209 человек, 300 за последние сутки. Жертвами пандемии стали 3 305 человек, из них 30 смертей подтверждены за минувший день, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Правительство Петербурга, тем временем, говорит о том, что вводить тотальные ограничения не планирует. Основные правила - носить маски в общественном транспорте, магазинах и других учреждениях. Отмечается, что сознательность населения выросла - на входе в метро порядка 95 процентов пассажиров соблюдают перчаточно-масочный режим.

Также накануне вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко предложил привлечь студентов старших курсов медицинских вузов для работы в колл-центрах поликлиник для дистанционного наблюдения за амбулаторными пациентами с легкой степенью коронавирусной инфекции.